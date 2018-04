Engtoftegård klar til snart at åbne

Aram Zachariasen fra Brøndby Kommune overdrog lige før påske nøglerne til Engtoftegård til brødrene Ilan Vilandt Shabtai og Benny Staun Rungsted, der har forpagtet stedet. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Lige før påske overtog de nye forpagtere Engtoftegård og gør nu klar til at åbne stedet i næste måned

Af Heiner Lützen Ank

Der er gennem længere tid blevet hamret og banket i Brøndbyskoven.

Under vejledning af Aram Zachariasen, teknisk leder og byggekoordinator i Brøndby Kommune, har restaurant Engtoftegård de seneste syv måneder undergået en forvandling, der har bragt den gamle bygning fra 1907 tilbage til den oprindelige stand, men med alle moderne el-installationer og energioptimeret til nutiden.

– Vi har renoveret Eng­toftegård både indvendigt og udvendigt. Men i respekt for den fine bevaringsværdige bygning. Og netop det, at der er så meget historie knyttet til bygningen, har gjort det ekstra spændende at være en del af projektet. Der er ingen tvivl om, at det er en bygning, mange borgere har et nostalgisk forhold til og jeg har aldrig før oplevet så mange borgere følge interesseret med i et renoveringsprojekt, fortæller Aram Zachariasen.

Gav nøgler videre

Kort før påske blev det sidste reparationsarbejde færdigt og Aram Zachariasen havde i den anledning indbudt såvel håndværkere som de nye forpagtere til en uformel afleveringsforretning.

Her fik han på Brøndby Kommunes vegne lejlighed til at takke håndværkerne for det veludførte arbejde og give de nye forpagtere Ilan Vilandt Shabtai og Benny Staun Rungsted en gennemgang af entreprisen og afslutningsvis overrække dem nøglerne til Engtoftegård.

De to brødre Benny og Ilan, der driver firmaet Staun Rungsted Holding ApS, blev på det seneste møde i Brøndbys kommunalbestyrelse udpeget som vindere af det afholdte udbud.

De nye forpagtere forventer at åbne til maj, så snart de har fået installeret et nyt køkken.