Familiedag på biblioteket

På lørdag kan man på Brøndbyvester Bibliotek blandt andet lave perleplader. Foto: Brøndbyvester Bibliotek

BRØNDBY. Lørdag inviterer Brøndbyvester Bibliotek til hyggedag for børn og voksne med konkurrencer, quiz og workshop

Af Heiner Lützen Ank

På lørdag byder Brøndbyvester Bibliotek på et potpourri af forskellige aktiviteter, der blandt andet består af en quiz og muligheden for at lave perleplader.

Desuden udstiller og hækler medlemmer af foreningen Trøstemus deres trøstemus, som bliver udleveret til børneafdelinger rundt om i landet.

FAKTA

Arrangementet foregår på Brøndbyvester Bibliotek lørdag den 14. april og begynder kl. 10.

Det er gratis at deltage.