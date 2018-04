Find penge eller stop

DEBAT.

Af Jytte Rasmussen Diget 12, 6. tv.

Jeg har modtaget tre breve, dateret den 21., 22. og 23. marts. Den 21. marts indkaldes til dialogmøde om helhedsplanen. Den 22. marts udsendes et spørgeskema med forskellige spørgsmål. Hvad i alverden havde I forestillet jer, at jeg skulle svare til spørgsmål som køkken og badeværelse? Den 23. marts kommer der et brev hvori der står det, jeg har forudset fra dag et: når renoveringen når højhusene (diget 2-16), er pengekassen tom.

I står nu og skal skaffe ti mio. kr. til genhusning i andre boligselskaber. De personer, som har lavet budgettet, må da vide, at disse penge ville mangle samt have en plan for, hvor alle beboerne i højhusene skulle genhuses. Hvordan kan det komme bag på dem?

Jeg ved, der er flere beboere, som ikke ønsker større lejligheder. Hvorfor vælger I ikke at bibeholde de et-værelses lejligheder, dem er der jo tydelig behov for. Vi vil selvfølgelig gerne have renoveret vores lejligheder, men vi behøver absolut ikke 18 kvadratmeter mere.

I bliver ved med at sige, at lejlighederne skal være tidssvarende. Betyder det, at I mener, at tidssvarende er lig mere plads? Det er jeg ret uenig i. Den to-værelses lejlighed, som jeg har, opfylder hele mit behov. Hvis jeg ønskede mere plads, kunne jeg jo bare have søgt en anden og større lejlighed.

Med en hurtig hovedregning vil min lejlighed stige med mere end 3.000 kr. Det er inklusiv 14,8 procent, som I vil opkræve i hele 2019. Derudover mister jeg samtidig en del af min boligsikring, da jeg nu ufrivilligt får en større lejlighed.

Jeg må desværre konstatere, at jeg i en alder af 75 skal bruge det meste af min folkepension på at få lov til at bo i min lejlighed. Jeg har boet i højhuset siden 1964.

Så kære boligselskab. Hvis I ikke kan finansiere renoveringerne, så stop dem.

Svar

Af Formand Bitten Matthiesen og næstformand Susanne W. Pedersen, på vegne af organisationsbestyrelsen i Glostrup Boligselskab

Indkaldelse til det ekstraordinære afdelingsmøde i afd. 9, Stadionkvarteret, sker på baggrund af den beslutning, I som beboere vedtog på seneste ordinære afdelingsmøde den 13. september 2017. Her besluttede mødet, at alle beboere skulle genhuses, også de beboere der i helhedsplanen ikke var planlagt skulle genhuses og uden hensyntagen til de økonomiske konsekvenser heraf. I indkaldelsen til afdelingsmødet er alle beboere nu bekendt med de økonomiske konsekvenser.

Vi er som organisationsbestyrelse helt enige i, at det er en meget stor udgift for alle beboere i afdelingen. Derfor er det naturligvis også jer som beboere, der skal beslutte, om I vil fastholde beslutningen om at genhuse alle beboere.

Mht. sammenlægning af lejligheder, er det et krav for at få den økonomiske støtte fra Landsbyggefonden, at der etableres flere familieboliger i forbindelse med helhedsplanen.

Vi håber, at ovenstående giver dig svar. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os og/eller direktør Claus Krag.