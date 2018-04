Flere har fået øjnene op for erhvervsuddannelserne

Af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og formanden for Region Hovedstadens Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalg, Lars Gaardhøj (S)

Netop nu tikker de nyeste tal ind for, hvor mange af de unge, der har søgt en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Både på landsplan og her i hovedstadsregionen er det lykkedes at knække kurven: 13, 7 procent af de unge har i år søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning fra 13,2 til 13,7 procent. I hovedstaden er det særlig i Brøndby og Glostrup kommune, at antallet af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse, er steget markant. Her har henholdsvis 21, 6 procent og 18,7 procent af de unge søgt ind på en erhvervsuddannelse i år. Stigningen vækker glæde, men vi har endnu ikke nået målet om, at hver fjerde ung skal begynde på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Skal regnestykket gå op, så antallet af faglærte passer med virksomhedernes behov, skal cirka hver fjerde ung begynde på en erhvervsskole efter folkeskolen. Konsekvensen vil ellers være, at virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft, samtidig med at en række unge går glip af en god og spændende karriere som faglært.

I erkendelsen af, at det her er en udfordring, vi skal stå sammen om at løse, har virksomheder, erhvervsskoler, organisationer og regionen samlet kræfterne i den fælles strategi Faglært til vækst.

Her har vi blandt andet sat penge af til at sikre, at alle elever i folkeskolens ældste klasser bliver introduceret til erhvervsuddannelserne. Et andet eksempel er Copenhagen Skills, som giver folkeskoleeleverne en unik mulighed for at snuse til de mange forskellige erhvervsuddannelser gennem introduktionsdage på erhvervsskolerne og på årlige uddannelsesmesser.

Som det ser ud nu, kommer virksomhederne i hovedstadsregionen til at mangle 32.500 faglærte i 2025 blandt andet er de tekniske og digitale erhvervsuddannelser. Vi er langt fra i mål, og derfor skal vi fortsætte det lange seje træk med at samle kræfterne for at få flere unge i hovedstadsområdet til at overveje, om en erhvervsuddannelse kunne være det rigtige for dem.