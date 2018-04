For holdet, klubben, byen og Vestegnen

Selvom Kasper Fisker er ny spiller i Brøndby IF, kan han godt mærke, at der er en særlig stemning omkring klubben. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Det ser på alle måder godt ud for Brøndby IF for tiden. Holdet befinder sig i Superligatoppen, stemningen i truppen er god og opbakningen vokser. Folkebladet har været på besøg for at spørge, hvorfor, det hele tegner så godt

Af Heiner Lützen Ank

For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der skaber værdi og binder bånd. Om oplevelser, man husker, og som bygger traditioner. Det har det gjort siden 1964, og det vil det altid gøre.

Visioner er et særlig interessant fænomen. De kan nemlig virke så vidtskuende, perspektivrige og flotte.

Hvis de altså bliver ført ud i livet og bliver til virkelighed.

Ellers fremstår de flade og ligegyldige.

I Brøndby IF virker det som, at man ikke alene har en strategi, men faktisk også har evnen og viljen til at gøre den til virkelighed.

For de citerede ord, der stammer fra den tre år gamle Strategi 6.4, synes mere vedkommende og vitale end længe.

For ikke alene er Brøndby IF med helt fremme i kampen om at blive danske mestre, der er også flere tilskuere på stadion og det er i det hele taget bare endnu bedre at komme på stadion end det har været i flere år. Med andre ord: For Brøndby IF, og dermed Brøndby og hele Vestegnen, handler det om fodbold.

En positiv og smittende stemning man også kan mærke på holdet, fortæller midtbanespilleren Kasper Fisker, der inden sæsonen kom til fra Randers FC og i løbet af sæsonen har etableret sig som en af stamspillerne på holdet:

– Det føles godt at være der, hvor vi er nu. Vi har i den grad indfriet forventningerne, og det er dejligt. Men selvom vi ligger, der hvor vi gør, så ved vi også godt, at det er noget, der dagligt skal kæmpes for.

Hårdt arbejde hver dag

Selvom Kasper Fisker først kom til klubben inden denne sæson, kan han også godt mærke, at der er sket en positiv forandring i klubben:

– Der er ingen tvivl om, at klubben er inde i en positiv udvikling. Noget der begyndte med strategi 6.4 og som blev yderligere udviklet, da Zorniger (træner. red.) kom til inden sidste sæson. Allerede i sidste sæson tog Brøndby IF et monsterskridt i den rigtige retning. i forhold til ønsket om at spille presfodbold. I år er der så blevet taget yderligere nogle skridt frem i forhold til presspillet. Desuden har vi nu en trup, der er købt ind til denne stil. Det kræver ligesom nogle transfervinduer, inden man kan ændre en spillestil. Og så træner vi presspillet hver dag. Det betyder naturligvis også noget.

Dermed har spillet, tænkningen og omstændighederne på alle måder bevæget sig i den rigtige retning, mener Kasper Fisker:

– Tingene har bestemt bevæget sig i den rigtige retning. Men det er også et spørgsmål om hårdt arbejde hver eneste dag.

Til hverdag og kamp

At fodbold i Brøndby er mere end blot et spørgsmål om at vinde kampe og mesterskaber, men også handler om at skabe værdi for borgerne i Brøndby og på hele Vestegenen, kan Kasper Fisker også godt mærke som ny spiller i klubben:

– Det er klart, at man kan mærke det. Det er også en af grundene til, at man gerne vil spille her, at det er en kæmpe klub og at der er rigtig meget fokus omkring det. Det er noget, man sådan set kan mærke hele tiden, både i hverdagen, men naturligvis også ved vores hjemmekampe. Så det er meget fedt.

Ud af comfortzonen

For et par uger siden var Kasper Fisker og resten af holdet på besøg hos Den Kongelige Ballet. I grunden overrasker det ham ikke, at spillerne blev sendt på sådan en tur:

– Det er ikke en naturlig del af hverdagen at danse ballet. Men det er en naturlig del af vores hverdag at blive udfordret. Sådan er det her i klubben, og det er fint.

Hertil kommer, at en tur som denne er med til at styrke et andet element, der har været væsentlig ved Brøndby IF’s succes i år, fortæller Kasper Fisker:

– Det er godt for det sociale og sammenholdet på holdet. Det er noget, vi gør meget ud af. Det er ikke kun os spillere, men hele truppen. Dermed bliver det understreget, at ingen er over holdet og at det virkelig er et fællesskab. På denne måde kan vi nok også i endnu højere grad tage kampen op mod hold, der har flere økonomiske ressourcer end os. Det er fællesskabet med til.

Føles godt for alle

Det er ikke kun Kasper Fisker, der kan pege på mange positive elementer omkring holdet og klubben for tiden.

Det samme kan forsvarsspilleren Svenn Crone, der har spillet i klubben siden ungdomsårene:

– Det er naturligvis dejligt at ligge nummer et. Men det har også været en hård kamp at nå hertil. Det er en stor udvikling klubben som helhed har været igennem de senere år. Og det er da fedt for mig og de andre, som har været med igennem det hele.

Ligesom Kasper Fisker vil Svenn Crone ikke tale om placeringer og mesterskaber, men nøjes med at glæde sig over, at holdet er med helt i toppen. Men han vil gerne medgive, at den aktuelle succes føles godt:

– Det er klart, det føles godt for mange. Selv har jeg altid holdt med Brøndby og er kommet på stadion og nu spiller jeg her, så jeg ved, hvor meget det fylder for folk i og omkring klubben. Det er fedt for hele klubben og fansene.

System og små detaljer

At holdet i år oplever stor succes kæder Svenn Crone også sammen med de ændringer, der er kommet til klubben:

– Det er klart, at da Zorniger kom til, skulle vi lige vænne os til spillestilen. Men det fungerede ret hurtigt. Og i denne sæson fungerer det bare endnu bedre, også sammenspillet mellem spillerne og forståelsen af selve spillestilen. Og så arbejder vi bare hver dag med de små detaljer.

Fællesskabet skaber værdi og binder bånd, hedder det i strategi 6.4.

Svenn Crone kan ikke nøjagtig sige, hvorfor det hele fungerer særlig godt i år. Men han er trods alt Brøndbyspiller:

– Det er svært at sige. Men det er som om, sammenholdet bare fungerer ekstra godt i år. Måske er det, det der gør det.

Der er ti runder i slutspillet. Brøndby spillede i går, mandag, mod AAB. Dette interview blev lavet før kampen.