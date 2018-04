Forårets sidste udstillinger

Det er tid til, at kreative kræfter fra Glostrup finder årets kreationer frem og deler dem med resten af byen. Foto: Peter Storm Hansen

GLOSTRUP. På lørdag åbner Glostrup Kunstforening sin sidste udstilling i foråret. Derefter er det tid til borgernes egen udstilling i Glostrup Fritidscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Fritidscentrets vægge og montre vil i april måned være udsmykket med omkring 70 værker, som efterfølgende vil blive uddelt til Glostrup Kunstforenings medlemmer. Der er altså tale om forskellige typer af værker, lige fra brugskunst til malerier og fra forskellige kunstnere. Der er fernisering den 7. april fra kl. 14 til 16 og det hele bliver taget ned den 25. april.

Kreative kræfter søges

Derefter er det tid til årets sidste udstilling, som er arrangeret af Glostrup Bibliotek og Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup Kommune, nemlig Borgernes Udstilling.

Borgernes Udstilling er ucensureret, og alle indbyggere i Glostrup har mulighed for frit at udstille. Der er ingen begrænsninger og kreativiteten har fuldstændigt frit spil. Disse forudsætninger skaber hvert år en fantastisk alsidig og spændende udstilling, hvor drømmende abstrakte motiver, smukke landskaber og detaljerede portrætter hænger side om side med farverige geometriske figurer og sarte forårsblomster. Borgernes Udstilling er noget helt specielt, fordi den rummer det hele. Der er noget for enhver smag, og derfor skaber udstillingen år efter år begejstring hos både publikum og udstillere.

Lokal skaberglæde

Med Borgernes Udstilling 2018 fejres den lokale skaberglæde i Glostrup for 30. gang. Udstillingen åbner i Glostrup Fritidscenter med fernisering torsdag den 3. maj kl. 16.30, hvor der bydes på forfriskninger og musik fra Glostrup Musikskole. Udstillingen kan ses frem til torsdag den 24. maj.

Alle kreative borgere i Glostrup Kommune over 15 år har mulighed for at udstille op til tre værker. Der er plads til alle udstillere og alle kunstformer, og det er gratis at udstille. Glostrup Bibliotek sørger for alt det praktiske omkring ophængning, og værkerne skal indleveres i Glostrup Fritidscenter onsdag den 25. april i tidsrummet kl. 15-17.