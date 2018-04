Nygårdskirken har netop holdt forårsfest for personer med demens og ønsker derved at styrke sit arbejde for personer med demens og deres pårørende. Foto: Nygårdskirken

BRØNDBY. For nylig har Nygårdskirken afholdt forårsfest for personer med demens. En succes, som skal gentages

Af Heiner Lützen Ank

Lørdag den 17. marts blev der som noget nyt afholdt forårsfest for demensramte og deres pårørende i Nygårdskirken.

I alt deltog cirka 40 gæster fra hele Brøndby i arrangementet, der begyndte med en god middag.

Middagen blev efterfulgt af musikalsk underholdning med sanger Inger Petri og pianist Jesper Andorján Ankjær, der optrådte med danske viser og fællessang, som vakte minder og rørte gæsterne.

Vil gerne nå endnu flere

Nygårdskirken har længe haft særligt fokus på kontakt til personer med demens og har gennem flere år haft et tæt samarbejde med Ældrecenter Nygårds Plads om blandt andet ældresang for demensramte en gang om måneden.

– Vi har længe haft et ønske om at udvide vores arbejde med demensramte, og med forårsfesten ville vi gerne nå endnu længere ud og også lave noget for hjemmeboende demensramte og deres pårørende, der ofte kan mangle et sted at være sammen udenfor hjemmet, hvor de kan være på lige fod med andre, fortæller sognepræst Lis Withøft Larsen.

Bredt samarbejde

Arrangementet blev stablet på benene i samarbejde med demenskonsulenterne i Brøndby Kommune og afviklet af kirkens ansatte og frivillige, der både på dagen og i ugerne op til havde lagt mange kræfter i at få gjort festen til en oplevelse for alle.

Gæsterne udtrykte da også efterfølgende stor begejstring og taknemmelighed for arrangementet, og der var mange ønsker om at gøre det igen og gerne hurtigst muligt. En spurgte endda, om det ikke kunne blive fast en gang om måneden.

– Vi kommer nok ikke til at kunne lave et lignende arrangement hver måned. Men vi håber at kunne gøre det igen inden et år, og lige nu arbejder vi på at få lavet et mindre høstarrangement i efteråret, måske i form af ældresang for hjemmeboende demensramte, fortæller sognepræst Astrid Brandt Lundin.

Eftermiddagen sluttede med, at Lis Withøft Larsen takkede for det gode selskab og blev afbrudt af en af deltagerne, der udbrød:

– Vi har hygget os.