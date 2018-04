Gammel drøm gik i opfyldelse

Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse, da Tibet Esiyok og Dzeljal Zendeli åbnede Glostrup Biler sammen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse, da barndomsvennerne Tibet Esiyok og Dzeljal Zendeli åbnede autoværkstedet Glostrup Biler sammen

Af Jesper Ernst Henriksen

Tibet Esiyok og Dzeljal Zendeli har været venner, siden de var 14-15 år gamle i midten af 90’erne. De spillede fodbold sammen og venskabet har holdt lige siden.

Tibet Esiyok er gammel Glostrup-dreng, og har tidligere haft blomsterforretning i Glostrup Shoppingcenter, som han solgte for et par år siden.

Dzeljal Zendeli er oprindeligt fra Taastrup, men har siden sin ungdom haft en stor omgangskreds i Glostrup. Han har i 12 år arbejdet som mekaniker ved Ejner Hessel i Roskilde.

– Vi har snakket om at åbne et autoværksted i mange år. De sidste cirka to år har vi snakket meget seriøst om det, siger Tibet Esiyok.

I løbet af de år har de to været rundt og kigge på forskellige muligheder. De var også forbi det lokale, de har nu, og blev i første omgang afvist.

– Men så ringede den tidligere ejer til os og sagde, at vi godt kunne tage et møde, siger Tibet Esiyok.

I lokalerne har der tidligere været autoforhandler, men ikke værksted, så det er helt nyt.

– Vi er blevet en del af Autopartner, så vi kan lave service på helt nye biler og bruge den digitale servicebog, så de bevarer fabriksgarantien, siger Dzeljal Zendeli, der kommer til at styre værkstedet, mens Tibet Esiyok vil holde styr på bilsalget.

De to har nu haft forretningen i et par uger og er ved at være faldet til, men det er stadig fedt, at drømmen gik i opfyldelse.

– Jeg var meget spændt, da vi skulle starte, jeg havde en mærkelig glæde inde i mig, sommerfugle i maven, siger Dzeljal Zendeli.

– Det er stadig helt nyt, man glæder sig hver dag man skal på arbejde, supplerer Tibet Esiyok.