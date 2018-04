Generalforsamling hos De Radikale

Der har netop været generalforsamling hos Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk. Blandt deltagerne var formand Said Mo El Idri (tv) og folketingskandidat Özkan Ekiz. Foto: Radikale Venstre

BRØNDBY/VALLENSBÆK. Det Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk har netop holdt generalforsamling

Af Heiner Lützen Ank

Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk holdt deres årlige generalforsamling den 3. april i Kulturhuset Brønden.

Formanden Said Mo El Idri kom i sin beretning blandt andet ind på 2017s travle valgkampagne i alle tre kommuner, der resulterede i, at han blev valgt som De Radikales byrådsmedlem i Brøndby.

Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var valg af folketingskandidat. Medlemmerne var enige om at Özkan Ekiz, der var folketingskandidat i 2015, ville repræsentere deres holdninger.

Desuden blev det besluttet at planlægge en medlemskampagne.