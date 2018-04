GIC fejrede 100 års jubilæum

Der var blandt andet en dyst mellem GIC medlem og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, Freddie Rose, og borgmester John Engelhardt, i basketball-skud. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lørdag blev det fejret, at GIC nu har eksisteret i 100 år. Men selvom det er en gammel organisation, så er der tanker om at være med på det nyeste indenfor sport, nemlig e-sport

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag formiddag var der stor fest i den gamle restaurant i Glostrup Hallen. Her var omkring 200 mennesker med til at fejre, at GIC nu har eksisteret i 100 år. Det er faktisk i dag, tirsdag den 17. april, at klubben officielt har rund fødselsdag. Det var dog lørdag, det blev fejret.

– Vi er helt overvældede og dybt taknemmelige over det store fremmøde af både gamle og nuværende venner af GIC. Vi havde da nok regnet med et vist fremmøde, men at så mange lagde vejen forbi med en lille hilsen, havde vi ikke forventet. Tusinde tak alle sammen, siger formand Anne Tinghus.

Ud over klubbens egne medlemmer, var der også besøg fra en række andre organisationer.

– Flere organisationer benyttede lejligheden til at uddele hædersbevisninger til både enkeltpersoner og til GIC som organisation. Derudover var der besøg fra gamle idrætsudøvere og klubvenner. Der var livlige samtaler, og det var tydeligt, at gæsterne nød selskabet og brunchbuffeten, siger Anne Tinghus.

Mange af de fremmødte gæster ville gerne lidt spøgefuldt vide, hvad der så skal ske de næste 100 år?

– Selvom det er en morsom kommentar, er der jo lidt alvor i spørgsmålet, og jeg kan da fortælle, at vi i efteråret 2017 har kikket ind i e-sports verden, som har stor interesse blandt den yngre del af vores medlemmer. Repræsentanter fra GIC har tilmed deltaget i et seminar om drift af e-sport i foreninger, så vores forarbejde er gjort. Vi er i overblikket i en vurderingsfase omkring en mulig etablering af en e-sports afdeling, men der er mange ting at tage i betragtning. Hvem ved…. – måske har GIC en e-sportsafdeling inden udgangen af 2018, fortæller Anne Tinghus.

Godt for folkesundheden

Der var også politikere til stede. Borgmester John Engelhardt holdt en tale til foreningen.

– I Glostrup siger vi, at vi er en sund by i bevægelse. Derfor gør vi også meget for at skabe gode rammer, der giver os, der bor her, lyst til at træffe de sunde valg i livet. Men sundhed handler ikke kun om motion og bevægelse. Det handler i høj grad også om at have mennesker omkring sig. Derfor er vi også både glade for og stolte af vores rigt varierede foreningsliv, hvor man kan blive en del af et sundt og givende fællesskab. Og Glostrup Idræts Club spiller en absolut hovedrolle i Glostrups stærke forenings- og fritidsliv. Man kan sige, at for et lokalsamfund som vores, er idrætsklubberne og foreningslivet den ”lim”, der kitter byen sammen og udgør en væsentlig del af det, der giver Glostrup sin helt særlige identitet. I 100 år har GIC nu været med til at styrke fællesskabet, folkesundheden og givet masser af Glostrupborgere gode idrætsopleveler. Tak for det, sagde han.

Efterfølgende havde GIC udfordret kommunalbestyrelsen til en dyst i nogle af foreningens idrætsgrene. Den udfordring havde otte medlemmer af kommunalbestyrelsen taget imod. Der var en volleyball-kamp, en række bordtennis-dyster og skud til måls i basketball. De trænede idrætsfolk vandt det hele, men kommunalbestyrelsens medlemmer fik flere gange ros for god teknik.