GIC fejrer 100 år

GLOSTRUP. På lørdag fejrer GIC 100 år med en konkurrence mellem foreningens medlemmer og kommunalbestyrelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Gennem de seneste uger har der her i Folkebladet været en artikelserie om GIC’s virke gennem 100 år. De forskellige idrætter har i de enkelte artikler taget læserne med på en lille lokalhistorisk tidsrejse.

– Vi håber, at Folkebladets læsere har haft glæde af vores lille artikelserie om idrætslivet i Glostrup gennem tiden. GIC har under alle omstændigheder haft stor fornøjelse af at genhuske de mange begivenheder over årene. GIC vil gerne benytte lejligheden til at sige Folkebladet mange tak for muligheden for at dele vores historie med læserne, siger formand Anne Tinghus.

Den 17. april 2018 er det 100 år siden, at Glostrup Idræts Club, i daglig tale GIC, blev stiftet. Det fejrer klubben på lørdag den 14. april 2017 i Glostrup Hallen klokken 13.00, hvor der er trekamp mellem kommunalbestyrelsen og GIC. Der skal dystes i volleyball, bordtennis og pointskydning i basketball, og alle er velkomne til at komme og overvære kampen.