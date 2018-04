Glostrup fortsætter snerydningen i april

GLOSTRUP. Egentlig går Glostrup Kommunes kontrakt om snerydning kun til og med marts, men den sene vinter fik kommunen til at købe 14 dages ekstra dækning

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag den 3. april dalede sneen stille ned over blandt andet Glostrup. Det kunne have været et problem, for egentlig har Glostrup Kommune kun kontrakt på at få ryddet sne fra 1. november til 31. marts.

Snerydningen i Glostrup bliver foretaget af landmænd fra Sjælland, der får spændt snerydningsudstyr fast på deres traktorer, og så får penge for at stå stand by, ligesom de får et beløb per udrykning.

Det var stand by-perioden, der for et par år siden blev forlænget med november, da der året inden pludselig var kommet et snefald i november, som ikke var varslet.

I år blev perioden så forlænget lidt den anden vej. Kommunens folk havde kigget i vejrudsigterne og set, at der stadig var chancer for sne i april. De bestilte derfor 14 dages ekstra beredskab.

– Når vejret er sådan, så må vi betale det, det koster, siger borgmester John Engelhardt, der gerne ville sikre, at byens borgere kunne komme sikkert rundt.

Det viste sig at være en god idé, for tirsdag den 3. april var der brug for saltsprederne på de kommunale veje, da det begyndte at sne.