Glostrup Karate får pris for hold på særlige vilkår

Kurt Hietala 3.Dan, modtog prisen fra IFEL. Foto: Glostrup Karateklub

GLOSTRUP. Glostrup Karateklub har modtaget prisen som årets partner fra brobyggerorganisationen IFEL, som bygger bro mellem idrætsforeninger og børn, unge og voksne med særlige behov eller handicap. Klubbens fokus er ikke på medaljer, men en pokal som den, er værd at få, lyder det fra formanden

Af Jesper Ernst Henriksen

For fire måneder siden startede et særligt hold i Glostrup Karateklub (Yujo-kai). Holdet blev startet efter en henvendelse fra IFEL, der er en frivillig organisation, som tilbyder samarbejde til idrætsforeninger, hvor de hjælper foreningen med at starte hold op på særlige vilkår, hvor alle kan være med. IFELs mål er at alle har adgang til at dyrke sport og blive en del af en forening. Rigtig mange mennesker oplever i dag ikke lige at passe ind på et almindeligt hold. Det kan være mennesker med udviklingshæmning, ADHD, autisme, angst eller bare mennesker der har brug for en mere tryg opstart med færre deltagere på holdene og tydelige rammer for træningen.

– Da vi spurgte karateklubben, om de havde lyst til at starte et hold på særlige vilkår, sprang de til med det samme. Det er utrolig dejligt at opleve den energi og interesse som hele klubben møder deltagerne med, fortæller Trine Ravn fra IFEL.

Walther Kjøng fra Glostrup Karatklub var glad for henvendelsen.

– Det passede perfekt ind i Glostrup Karateklubs koncept som familieklub og vi havde længe overvejet hvordan vi kunne gøre vores klub endnu bredere. Så da IFEL tog kontakt var vi klar med det samme, siger han.

Hurtig start

Klubben har da også allerede haft holdets fire dedikerede instruktører på specialkurser i blandt andet ADHD og autisme.

I dag består holdet af ivrige karateudøvere fra seks til 24 år, som har helt forskellige udgangspunkter for at dyrke karate. Nogle af deltagerne er udviklingshæmmede, andre har autisme eller ADHD, men fælles for alle er at de nu har et sportsfællesskab og en klub – noget de fleste af deltagerne ikke har haft før nu.

Som familieklub var det også naturligt at inkludere nogle af forældrene på holdet, da de udviste interesse for selv at lære karate.

– Alle kan nemlig få noget ud af at træne karate – uanset handicap, alder og køn. Karate forbedrer kropskontrol og koordinationsevne, ligesom koncentrationen og evnen til at modtage instruktioner trænes. På sigt bliver eleverne smidige, hurtige og i god form, siger Walther Kjøng.

Pris for arbejdet

Både IFEL og Glostrup Karateklub er enige om at det vigtigst er, at man i Glostrup Karateklub bliver en vigtig del af et socialt fællesskab, med fokus på personlig udvikling frem for konkurrence.

Til årets prisuddeling ved generalforsamlingen i IFEL blev karateklubben valgt som årets partner blandt 15 andre klubber, på trods af at holdet kun har eksisteret i fire måneder. Baggrunden for prisen handler om karateklubbens helt grundlæggende værdier og ægte engagement i mennesker.

– Vi er meget glade og taknemmelige for anerkendelsen. Klubbens fokus er jo ikke på medaljer, men en pokal som denne er værd at få.

”Karate er for alle” er mottoet for Shotokan Karate International Federation og med samarbejdet mellem Glostrup Karateklub, og IFEL, er dette cementeret også i Glostrup Karateklub.