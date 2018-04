Når det bliver tid til at komme i haven, kan man hente gratis kompostmuld hos Vestforbrænding. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. Når foråret endeligt har bidt sig fast, er det tid til at komme i haven, og har man brug for kompostmuld, kan man få fat i det gratis

Af Heiner Lützen Ank

Foråret har ladet vente på sig. Men når det engang har bidt sig ordentlig fast, er det tid for husejerne til at komme i have. Og her er hjælp at hente hos Vestforbrænding, fortæller udviklingschef Yvonne Amskov:

– Vi deler gratis kompostmuld ud allerede i slutningen af marts, fordi haveejerne gerne så tidligt som muligt vil have jord under neglene.

Den gratis kompost er lavet af have- og parkaffald, som er blevet komposteret hos Gemidan. Den er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. For hvis man sår eller planter i den rene kompost, risikerer man at ødelægge planten og svide dens rødder.

– Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen, siger Yvonne Amskov.

Således kan haveejerne på denne måde være med til at tænke på fremtidens ressourceforbrug, fortæller Yvonne Amskov:

– På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, som for eksempel fosfor, der er en ressource, vi risikerer at få mangel på i fremtiden.

FAKTA

I 2017 blev der hentet 4.900 tons kompost fra genbrugsstationerne

Uddelingen sker i 2018 fra den 24. marts til den 6. maj.

Næringsværdier: http://www.vestfor.dk/Kompost/Naeringsvaerdier

Gode råd om brug af kompost: http://www.vestfor.dk/Kompost