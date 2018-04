Historiske høns løs i Middelalderlandsbyen

I Middelalderlandsbyen har man historiske høns, af racen Dansk Landhøne. Foto: Middelalderlandsbyen

BRØNDBY. En gruppe høns af racen Dansk Landhøne, en bevaringsværdig og truet hønserace, lever et trygt liv i Middelalderlandsbyen

Af Heiner Lützen Ank

Efter en kort pause er Middelalderlandsbyen igen med til at bevare og udbrede kendskabet til den oprindelige fjerkrærace Dansk Landhøne.

Hønseracen, der har været i Danmark siden jernalderen, er på FAO’s liste over truede og bevaringsværdige hønseracer.

Dansk Landhøne nedstammer fra Bankiva-hønen, der spankulerede rundt i den sydasiatiske jungle for 5-8.000 år siden.

Besætningen af bevaringsværdige høns og middelalderfår passes dagligt af elever fra Produktionshøjskolen i Brøndby, under ledelse af dyreansvarlig Rikke Bloch Nielsen. Hun mener, at hønsene og fårene spiller en vigtig rolle for eleverne fra produktionshøjskolen:

– Det giver de unge mennesker en følelse af ansvar og har samtidig den læringsmæssige sidegevinst, at de unge får hands-on viden om formidling, dyrehold og biologi.

Hønsene kan ses næste gang til arrangement snit og grillselv-aften den 19. april, hvor hønsene dog ikke skal spises.