Hjemmeplejekonkurs koster Glostrup 750.000 kr. om året

GLOSTRUP. Da Din Fleksible Service gik konkurs sidste år, måtte kommunen og Aleris Omsorg tage over. Men da de gør det til en højere pris, koster det kommunen 750.000 kroner om året frem til 2022

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år gik Din Fleksible Service konkurs, hvilket vi skrev en del om her i Folkebladet. På kommunalbestyrelsens møde i marts skulle politikerne tage stilling til, hvad der skulle ske efter den konkurs. Der var reelt set kun et enkelt valg, nemlig at give borgerne mulighed for at vælge enten den kommunale service eller Aleris Omsorg. Begge de to koster nogenlunde det samme, men er lidt dyrere end Din Fleksible Service. Derfor vil det koste Glostrup Kommune 754.303 kroner om året frem til og med 2022, hvor der kan laves nye kontrakter med private udbydere.

– Vi er rigtig kede af, at Din Fleksible Serivce gik konkurs. Jeg vil gerne rose vores dygtige hjemmepleje for at løfte opgaven sammen med Aleris Omsorg. Vi er godt klar over, at med en kommunal hjemmepleje og Aleris Omsorg har vi kun to muligheder for vores borgere. Vi ville gerne have tilbudt to ud over vores egen kommunale. Det kan ikke rigtig lade sig gøre, sagde Lars Thomsen (V), formand for Social-, Sundhed- og Seniorudvalget.

Hanne Nielsen var enige i rosen til den kommunale hjemmepleje, men hun havde absolut ikke noget imod, at borgerne kun har to valgmuligheder.

– Socialdemokratiet er grundlæggende uenige i, at hjemmeplejen skal udliciteres. Nu er det sådan i lovgivningen, at det skal den, og så prøver vi at spille efter de regler, der er. Vi ser nu konsekvenserne af det tredje sammenbrud ved en privat leverandør. Det har store konsekvenser for vores borgere, der bliver ladt meget i stikken, men heldigvis er det sådan, at der har været en utrolig dygtig hjemmepleje, der har taget over og reddet de her mennesker for det værste, sagde hun.

Forslaget om at bruge 754.303 kroner mere om året på hjemmepleje blev enstemmigt vedtaget.