Ikke bange for de store skridt

Marlene Frandsen flyttede til Glostrup, for at være tæt på de grønne områder. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Marlene Frandsen er ny i både Glostrup og i politik. Man skal turde tage springet, og det gælder både når man skal flytte til den anden ende af landet og når man skal stille op til kommunalbestyrelsen, siger hun

Af Jesper Ernst Henriksen

På mandag fylder Marlene Frandsen 40 år. Der er sket en del i løbet af de 40 år. Det første afslører hendes accent klart.

– Jeg er født og opvokset ti kilometer udenfor Aalborg, så det er der, jeg har trådt mine barnesko. Jeg flyttede til København i 2002, siger hun.

Det var noget af et spring, men det skræmte hende ikke.

– Jeg trængte til noget frisk luft. Jeg vil gerne prøve noget nyt, og jeg er ikke bange for at tage skridtet, siger hun.

For fire år siden gik turen til Glostrup.

– Vi kom fra en lejlighed i København og havde brug for noget mere plads. Vi ville gerne ud, hvor der var noget natur og luft omkring os. Vi så byggegrunde i Hvissinge, og vi kunne godt lide området. Det var tæt på skov, det ligger godt i forhold til transport på cykel og motorvejen er tæt på. Det var et lille lokalsamfund i Glostrup. Det virkede som et sted, hvor man har et godt naboskab, og hvor man trives i de fællesskaber, der er, siger hun.

Hun er glad for at bo i Glostrup.

– Det, der kendetegner Glostrup, er, at man vil fællesskabet i Glostrup. Det kan jeg også mærke i samarbejdet i kommunalbestyrelsen, hvor der bliver lavet brede forlig. Man vil hinanden og fællesskabet. Der er altid en, der er klar til at hjælpe, hvis man har en udfordring. I Hvissinge har vi Paraplyen, hvor der er en masse aktiviteter, der er drevet af frivillige. De har strikkeklub, stavgang, computerundervisning. Der er også rigtig mange fritidsaktiviteter i Glostrup, både for voksne og børn. Vi bruger meget svømmehallen og biblioteket og de aktiviteter, der ellers bliver arrangeret, og børnene går til gymnastik og håndbold, siger hun.

Spring ind i politik

Modet til at prøve nye ting blev også aktuelt, da Marlene Frandsen sidste år valgte at stille op til kommunalbestyrelsen.

– Det har også været et kæmpe skridt at gå ind i politik, og stille sig op og sige: Her er jeg, det her er det, jeg mener. Det bliver man taget til indtægt for. Det er et stort skridt at tage fra bare at være en der bor i Glostrup og handler i Føtex, til lige pludseligt at blive sat i en ramme. Man bliver set på, med andre øjne, siger hun.

Hun har været medlem af Venstre i omkring 12 år, men har været interesseret i politik hele livet.

– Fra helt ung har jeg altid godt kunnet lide at gå ind i diskussioner og høre andres synspunkter og komme med mine egne. Jeg har også altid haft en overbevisning om, at det jeg sagde var det rigtige. Jeg turde nok ikke helt melde ud, hvor jeg stod politisk. Jeg har været medlem af Venstre i omkring 12 år. Så jeg er ikke født og opvokset med et medlemmesskab, jeg har ikke været medlem af VU. Jeg kommer ikke fra en politisk familie.

Kultur er vigtigt

Da stemmerne i slutningen af november var talt op, stod der 78 stemmer ud for Marlene Frandsen. Med en placering som nummer fem på Venstres liste var det nok til at komme i kommunalbestyrelsen. Her håber hun, at hun kan sætte nogle aftryk på udviklingen i Glostrup.

– Lokalpolitik er der, hvor jeg synes, man får den borgernære diskussion. Du kan se de beslutninger, du træffer, i byen. Du kan se, hvordan det påvirker borgerne. Det er det, jeg synes er fedt ved kommunalpolitik. Det er så meget nede på jorden.

Marlene Frandsen fik en plads som næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget. Det var hun glad for, for det er et vigtigt område, siger hun.

– Det er her, vi kan arbejde med fællesskaber. Det, at du er en del af et fællesskab, det udvikler dig som menneske. De stærkeste fællesskaber, det er dem, hvor man er sammen om noget og om at skabe noget. Så kan vi som politikere sætte rammerne, og så udfylder borgerne dem. Det er vigtigt, at vi styrker de frivillige og foreningsarbejdet. Det er også vigtigt at styrke de unges møde med kulturen. Der kan man se sådan noget som Byhistorisk Hus, der nu er bygget om. Det er en fantastisk fortælling, der er dernede om vores historie, siger hun.

Marlene Frandsen

Fylder 40 år den 9. april

Gift og mor til to

Projektleder i brancheorganisationen Mærkevareleverandørerne, der varetager de kommercielle interesser for leverandører til detailhandlen

Går, løber og cykler i Vestskoven i fritiden