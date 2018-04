IT- og teknikfag er blevet gymnasiehit

Informatik, et nyt fag, der skal give eleverne et dybere indblik i IT- og teknikverden, er blevet en succes på Brøndby Gymnasium. Foto: Brøndby Gymnasium

BRØNDBY. Det nye fag informatik, der skal give eleverne et indblik i IT, er hurtigt blevet topscorer blandt eleverne på Brøndby Gymnasium

Af Heiner Lützen Ank

På Brøndby Gymnasium har man i år indført det nye gymnasiefag informatik, som på rekordtid er blevet det mest populære valgfag hos gymnasiets elever.

Faget informatik er et naturvidenskabeligt fag, og det sigter efter at give eleverne et indblik i IT og en grundlæggende viden om teknik, design, brugere og innovation. Det betyder, at eleverne blandt andet lærer om IT-systemers opbygning og deres påvirkning af menneskelig aktivitet.

Louie Choheiber har haft informatik siden skoleårets start:

– Informatik er et super fedt fag, der adskiller sig fra resten af de fag, vi har i gymnasiet, fordi det handler om teknologi. Verden er så teknologisk, og det fylder rigtig meget i os unges hverdag, at vi bruger vores smartphones hele tiden, forklarer han og fortsætter:

– I informatik lærer vi, hvordan man udvikler den teknologi, vi hele tiden bruger, og det giver god mening at forstå, hvad det er vi render rundt med i lommen og på computeren.

Louie Choheibers klassekammerat, Bertil Fisker, synes også, at informatik er et fag fyldt med mening:

– Vi unge kan virkelig se meningen med det her fag, for vi bruger teknologi til alt, hvad vi laver i vores hverdag – både til praktiske og sociale ting. Informatik er også et fag man kan bruge til noget konkret, fordi det hjælper os til at kunne lave de ting, som vi bruger hele tiden, hver dag, som for eksempel apps til telefonen.

Abstrakt bliver konkret

Underviser i informatik på Brøndby Gymnasium, Morten Schultz, møder ofte elevernes faglige nysgerrighed og deres glæde ved at skabe IT-løsninger:

– Eleverne kan rigtig godt lide fagets kobling til virkeligheden og hverdagen. De giver tit udtryk for at den kreative dimension i faget og de små projekter, der hurtigt lader sig realisere og giver resultater er en medvirkende faktor til, at de synes det er et sjovt og nyttigt fag, fortæller han og fortsætter:

– Her på Brøndby Gymnasium er der for eksempel en gruppe elever, der har udviklet en app, som man kan tage med ud i skoven og scanne svampe med, så man er sikker på, at man kommer hjem uden giftige svampe. Mange af de projekter, som eleverne laver findes tit allerede i en eller anden form, men pointen er, at det handler om at få de unge mennesker til at forstå, at de kan lave det selv.

Rektor Pia Sadolin er heller ikke overrasket over informatiks succes:

– Faget går både ned i maskinrummet og op i udsigtstårnet. Tag den aktuelle kritik af Facebook. Det handler både om algoritmer, dataansvar, etik og produktudvikling. Informatikfaget kommer rundt om det hele.