Klatreskoven gav bedre trivsel

Et besøg i Klatreskoven lærte børnene at samarbejde. Foto: Privat

VALLENSBÆK. En 2. klasse fra Pilehaveskolen i Vallensbæk har været i Klatreskoven i Glostrup for at lære at samarbejde

Af Jesper Ernst Henriksen

Egentlig er de for små til de udfordringer, der er i Klatreskoven bag Glostrup Stadion. Men når man har øvet og trænet hjemmefra og formålet er at samarbejde og hjælpe hinanden, så kan man godt få lov. Når man så samtidig kender instruktørerne, så giver det nogle helt særlige muligheder.

En af Pilehaveskolens 2. klasser havde brug for en særlig indsats omkring trivsel og samarbejde blandt børnene. I et samarbejde med instruktørerne i Klatreskoven i Glostrup har børnene i et forløb på skolen lært noget om at hjælpe hinanden, følges ad, udholdenhed og vovemod.

Før påske var først drengene og dagen efter pigerne i Klatreskoven. De fik mulighed for at prøve at klatre så højt som de turde, og de fik lov at prøve Danmarks længste svævebane, 130 meter. Alle fik rykket på nogle grænser, for alle prøvede noget, de først ikke troede, de turde. Alle fik brugt en masse kræfter, blandt andet var det et stort arbejde at trække den lange svævebane op efter hver tur. Når man som klasse har haft den slags oplevelser sammen, så er det lettere at hjælpe hinanden og samarbejde om dansk, matematik og andre fag i skolen.