Klubberne optrådte for hinanden

Gruppen okay vandt årets Mini Play back. Foto: Privat

GLOSTRUP. I marts holdt klubberne i Glostrup for 15. år i træk Mini Play back

Af Jesper Ernst Henriksen

Vestervangskolen dannede endnu engang rammen om klubbernes store Mini Play back, der som altid bød på en masse fantastiske børn, der optrådte, et entusiastisk publikum og et dommerpanel, der i år bestod af Glostrups borgmester John Engelhardt, Bine Baadsgaard, der bl.a. er leder af fritidsområdet på Glostrup Skole, samt mavedanser Regitze Rugholm fra Nordeuropas største mavedanser konkurrence ”Danish open bellydance”

I år gik 1. pladsen til gruppen ”okay”, der havde lavet et skyggespil som omhandler nutidens problematik om mobning og at det er okay at være den du er.

2. pladsen gik til gruppen ”Stars and stribes”, der lavede et dansenummer med parodier af Trump, Hillary og Obama og hele det politiske spil i USA. Som dommerne så fint sagde til præmieoverrækkelsen ”To gode politiske budskaber”.

Samarbejde på tværs

Klubberne i Glostrup gør en del ud af at samarbejde på tværs, så børn fra forskellige dele af Glostrup lærer hinanden at kende.

– Det giver en masse glade unger på en fantastisk aften. Det giver et fantastisk sammenhold, vi ikke ville være for uden, siger Louise Ranfelt, der er pædagog på Klub Granskoven, og har været med til at arrangere showet.

Selvom børnene har fået mindre fritid efter folkeskolereformen, er det vigtigt, at have klubber, og at børnene føler, de bliver taget seriøst, siger hun videre.

– Vi som pædagoger viser, vi vil bruge tid på det som børnene kan lide at lave, at vi er der for dem og at vi vil engagere os i dem, og at vi samtidig gerne vil vise omverden hvor dygtige og kompetente børn vi har i Glostrup.