Kommunalbestyrelsen godkender fjernvarmehonorar

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har bedt om en redegørelse for bestyrelsesarbejdet i Brøndby Fjernvarme. Det sker i forbindelse med en ændring i honraraflønningen. Foto: Colourbox

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har nikket ja til at tilpasse honorarene i bestyrelsen i Brøndby Fjernvarme

Af Heiner Lützen Ank

Selvom det er andelshaverne i Brøndby Fjernvarme, der i fællesskab ejer selskabet og dermed træffer beslutningerne vedrørende selskabet, skal Brøndby Kommune godkende eventuelle vedtægtsændringer.

Af den grund var de vedtægtsændringer, Brøndby Fjernvarme har arbejdet med siden efteråret 2017, og som i væsentlighed angår ændringer i bestyrelseshonorarer, også et punkt på kommunalbestyrelsens møde den 14. marts.

Kommunalbestyrelsen havde nemlig bedt om en redegørelse for, hvilke arbejdsopgaver der knytter sig til at være bestyrelsesmedlem i Brøndby Fjernvarme.

Det sker i forlængelse af, at bestyrelsen har foreslået ændringer, og fået opbakning af såvel den seneste generalforsmaling som en efterfølgende ekstraordinær generealforsamling, i at tilpasse de honorarer, som bestyrelsesmedlemmerne i Brøndby Fjernvarme modtager.

Bestyrelsen i Brøndby Fjernvarme foreslår, at formanden fremover får 130.000 kr. om året, næstformanden 65.000 kr. og bestyrelsesmedlemmerne 19.500 kr.

Ifølge Brøndby Fjernvarme er udgifterne til honorarer de samme som tidligere.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby godkendte herefter vedtægtsændringerne.