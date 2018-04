Konserveringskyndige Glostrup-elever til DM i madkundskab

Der var dyb koncentration, da retterne skulle placeres på bordet i korrekt rækkefølge. Foto: Privat

GLOSTRUP. Stor faglig viden, samarbejde og sære asiatiske retter var nogle af ingredienserne, da 6.a fra Glostrup Skole, afd. Nordvang deltog i DM i madkundskab

Af Jesper Ernst Henriksen

– Pas på, den er møgvarm, siger Helia og fisker en nystegt forårsrulle op af den brandvarme fritureolie på komfuret foran sig.

Omkring hende myldrer klassekammeraterne. Der bliver foldet forårsruller, stegt tofu og bag Helia lægger Sarah og Isabella sidste hånd på pyntningen af et hav af små asiatiske retter.

Det er tirsdag den 20. marts, og 250 folkeskoleelever og deres undervisere er samlet til DM i madkundskab på Kold College i Odense. Helia og hendes kammerater fra 6. a på Nordvangskolen er én ud af ti klasser, som har fået en plads i dagens finale. Om ti minutter skal klassen præsentere deres retter for dommerne.

På et rullebord ved siden af Helia er klassens retter ved at være klar til præsentation. Her er kinesiske teæg, den fermenterede te-drik kombucha, koreansk kimchi og mange andre asiatiske specialiteter.

I år er hovedtemaet for DM i madkundskab konservering. De ti klasser har i månederne forud for DM arbejdet med konservering på alle tænkelige måder. Der er blevet syltet, tørret, fermenteret, røget og saltet til den store guldmedalje. Op til DM har klasserne valgt hvert deres tema, hvor konserveringen skal indgå.

– Vi valgte temaet Asian Preservation, fordi vi syntes, det var spændende at arbejde med nogle nye og anderledes retter, vi ikke havde prøvet før, fortæller Isabella fra 6.a, der er ansvarlig for produktionen af teæg, og fortsætter:

– De har nogle specielle måder at konservere på i Asien, som er ret anderledes end dem, vi bruger herhjemme.

Fokus og faglighed

Både i køkkenet og i den store hal, hvor eleverne præsenterer deres arbejde, sitrer luften af koncentration og forventning. Værten Timm Vladimir og fem dommere besøger hver klasse i præcis 11 minutter. Inden for dette tidsrum skal eleverne både servere deres retter og formidle så meget som muligt af den viden om konservering, som de har tilegnet sig i løbet af de sidste par måneder. Det kræver planlægning, øvelse og koncentration.

– Det var en udfordring at nå at sige alt det, vi gerne ville – og dommerne var altså lidt langsomme til at smage på maden, griner Isabella bagefter, og klassekammerat og Kimchi-ekspert Sara supplerer:

– Vi har lært nogle nye ting, som vi skulle forklare for dommerne. Det var lidt svært.

Isabella er enig.

– Jeg måtte hjem og øve mig, så jeg kunne huske, hvad jeg skulle sige. Det krævede altså lidt træning, fortæller hun.

Mens elever fra Glostrup deltager i DM for første gang, har flere af de andre deltagende skoler haft klasser med i konkurrencen før. En del af eleverne fra 6. a mener, at det måske er en fordel:

– Der var mange, der havde gjort rigtig meget ud af deres præsentationer med plancher, udklædning og oppyntning, fortæller Sara.

– Ja, der kunne vi godt have gjort mere. Vi havde mest fokus på maden og ville nå lidt for meget på for kort tid. Nu ved vi, at vi en anden gang hellere skal gå i dybden med færre ting, siger Isabella.

Seriøs madkundskab

Da klokken er to, samler elever, dommere og publikum sig i den store hal. Der er madkamp-musikvideo-dansekonkurrence og konserveringsquiz med deltagelse af Prinsesse Marie og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, inden årets vinder af DM i madkundskab endelig afsløres. Dommerne roser deltagerne for deres kreative, innovative og fagligt velfunderede præsentationer.

– 6. a havde rigtig mange smagsindtryk med mad fra fire forskellige lande. Der var blandt andet en saltet citrondrik og tørret frugtlæder, som var meget spændende, siger dommer og syltedronning Helena Grayston.

Glostrup Skole må desværre undvære en placering ved årets DM, hvilket eleverne fra 6. a tager ualmindelig pænt. Her er ingen sure miner, men glade smil og stolthed over at være kommet med i finalen.

Sara synes, det har været fedt at deltage i konkurrencen:

– Vi har lært en masse om konservering, og det er sjovt at konkurrere i madlavning, siger Sara.

Isabella uddyber:

– Vi har ikke taget madkundskab seriøst på den her måde før. At øve sig, lave et projekt sammen og tage på en tur. Det har været sjovt. Det er også rigtig inspirerende at se, hvad de andre klasser har lavet, fortæller hun.

Mål giver mening

Eleverne i Nordvangskolens tre 6. klasser har alle arbejdet med konservering og lavet en ansøgning om deltagelse i DM i madkundskab. Det har været en stor motivation for eleverne at skulle fremstille et produkt som en del af ansøgningen til DM.

– Det var ret godt, at vi skulle bruge teorien til noget, og det var sjovt at blive bedømt af nogle professionelle. Så fik man lyst til at gøre det godt, fortæller Sara.

Isabella synes, hun har lært en masse af forløbet.

– Det var fedt, at vi skulle lave en god ansøgning for at komme med – lidt ligesom hvis man vil have et job. Vi lavede en hjemmeside, og det gav mig faktisk ret meget viden. Jeg er helt sikkert blevet klogere på konservering, fortæller hun.

DM i madkundskab

DM i madkundskab er grundskolernes danmarksmesterskab i madkundskab. Konkurrencen tager udgangspunkt i et årligt tema og afholdes en gang om året.

DM i madkundskab er arrangeret af Madkamp, som kæmper for at styrke madkundskabsfagets position på skoleskemaet i grundskolen.

Læs mere om madkamp på madkamp.nu og se billeder og video fra DM i madkundskab på facebooksiden Madkamp – DM i madkundskab.