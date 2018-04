Kontrolenheden er effektiv

BRØNDBY. Brøndby Kommune har sparet næsten syv mio. kr. i 2017 ved at undersøge om borgerne får ydelser, de ikke har ret til. Det er det største beløb nogensinde

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Kommunes Kontrolenhed har i løbet af 2017 sparet kommunen for næsten syv millioner kroner. Det er det største beløb hidtil, man har sparet ved at kontrollere om modtagere af sociale ydelser også er berettigede til dem.

To af de syv millioner kroner er penge, der bliver tilbagebetalt til kommunen, da de har været uretmæssigt udbetalt. De resterende fem millioner kroner er ydelser, for eksempel kontanthjælp, der er blevet stoppet, da det viser sig, at borgeren ikke er berettiget til den.

Stikprøvekontrol

I løbet af 2017 har Kontrolenheden blandt andet haft fokus på kontanthjælpsmodtagere. Fem procent er blevet udtrukket tilfældigt i en stikprøvekontrol og undersøgt nærmere.

De sager, der er problemer med, handler ofte om sort arbejde ved siden af kontanthjælpen samt rejser og ferier til udlandet, som man ikke har fortalt kommunen om. Som kontanthjælpsmodtager skal man søge om ferie inden, man rejser til udlandet.

– Det er første, men ikke sidste gang, at vi laver en stikprøve blandt kontanthjælpsmodtagere. Det viser sig desværre, at en del ikke følger reglerne. Vi er især stødt på mange, der arbejder ved siden af, at de modtager kontanthjælp, forklarer Bettina Ohm Eriksen fra Brøndby Kommunes kontrolenhed.

Også på borgmesterkontoret er der tilfredshed med kontrolenhedens arbejde:

– Jeg noterer med tilfredshed, at vi sparer fælleskassen for mange udgifter ved at sætte en stopper for socialt bedrageri. Borgernes retssikkerhed er i højsædet og derfor går vores kontrolenhed også efter bedrageri, der ikke nødvendigvis giver kommunen en økonomisk besparelse. For det handler ikke om at indkassere mest muligt, men om at vi sikrer, at borgerne får de ydelser, de har ret til – hverken mere eller mindre, siger Kent Max Magelund (S), borgmester.

Socialt bedrageri opdages ofte ved, at Brøndby Kommune modtager anmeldelser fra andre offentlige instanser og fra borgere.

I 2017 kontaktede 19 borgere kommunen med deres mistanke om socialt bedrageri. Desuden tager Brøndbys kontrolenhed på virksomhedskontroller, hvor man undersøger, hvem der er på arbejde, og om det er indberettet.