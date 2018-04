Lærerne: Det skal blive mere konkret

Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Lene Jensen, formand for Glostrup Lærerforening, er glad for visionen, men den skal konkretiseres, og Glostrup Skole skal være en attraktiv arbejdsplads

Af Jesper Ernst Henriksen

Lene Jensen var en af dem, der sad som bordformand på visionsdagen på Kopenhagen Fur. Hun var imponeret over fremmødet.

– Jeg synes, det er imponerende, at man kunne samle 350 forældre og medarbejdere på den lørdag. Jeg synes processen har været rigtig god. Man har været ude at spørge lærerne og pædagogerne, og få dem, til at komme med input, siger hun.

Slutresultatet er hun også nogenlunde tilfreds med.

– Visionen er meget overordnet. Jeg tænker, at den skal konkretiseres. Det regner jeg med, er den proces, der skal i gang her efterfølgende. Hvad er det, det betyder, når man skriver sådan. Der er ikke noget, vi er uenige i. Man kan ikke være uenig i, at børnene skal trives og de skal klare sig godt. Jeg håber, man tænker at gøre det jordnært og konkret, så det enkelte team kan finde ud af, hvilken mening har det så for os, siger hun.

Hun siger også, at det ikke fra dag et ville have påvirket hendes undervisning, hvis hun fik visionen i hånden.

– Det ville ikke have påvirket undervisningen med det samme. Yassar Cakmak har en idé om, at vi skal have årgangsteam, altså et team på hver årgang på hver matrikel. Så tænker jeg, det er der, man idégenererer i forhold til, hvad der skal til, siger hun.

En attraktiv arbejdsplads

Som formand for en fagforening håber hun selvfølgelig også, at visionen vil være med til at give bedre vilkår for medarbejderne.

– Jeg ser det gerne i forhold til at skabe en attraktiv arbejdsplads. Vi har mange input i forhold til, hvordan vi bliver en attraktiv arbejdsplads, for det synes jeg hænger rigtig meget sammen med visionen, siger hun og kommer med et eksempel.

– Lærerne vil gerne have nogle af traditionerne tilbage. For eksempel musical, som vi tidligere har haft på Skovvangskolen. Det er noget børnene har glædet sig til. På grund af folkeskolereformen er de blevet afskaffet, fordi lærerne ikke havde så meget tid efter klokken 17, siger hun.

Generelt har der været en positiv stemning på lærerværelserne.

– Jeg hørte, at folk har været glade for det, fordi de håbede, at de nu skulle til at snakke om noget konkret. Det savner de. De savner at tale om, hvad det betyder helt konkret for den enkelte lærer, den enkelte klasse, hvad de skal arbejde med. Det har Yassar Cakmak også sagt, vil komme til at ske, siger hun.