Læserkonkurrence: Vind en tur i cirkus

HELE OMRÅDET. Cirkus Baldoni kommer til Brøndby. I den forbindelse kan du vinde en tur i cirkus

Af Heiner Lützen Ank

I år kan Cirkus Baldoni fejre sin sæson nummer 16, og som tidligere år besøger Baldoni også i år, Folkebladets område.

Det sker onsdag den 25. april, hvor cirkusteltet bliver slået op på Sognevej i Brøndby. Man kan i år blandt andet møde illusionisten Kim Kenneth og Freddie Steckel, der sammen med sin partner tager publikum på en falden på halen-rejse.

Fra Mombasa i Kenya kommer fire akrobater, der snor sig, bygger menneskelige pyramider og jonglerer.

Og så kan man naturligvis møde en cirkusprinsesse, Miss Maria, der er syvende generation af en tjekkisk artistfamilie, ligesom man kan møde klovnen Danilo, der i år bliver ledsaget af sin partner Cindy og musikgeniet Eddie.

Du kan komme med

I forbindelse med Cirkus Baldonis besøg i Brøndby, udskriver Cirkus Baldoni og Folkebladet i fællesskab en læserkonkurrence.

Alt hvad du skal gøre er at svare på spørgsmålet:

På forsiden af avisen i uge 15 bragte vi et foto fra et bestemt område i Brøndby. Hvilket område drejer det sig om?

Send dit svar til konkurrence@folkebladet.dk

Vi skal have det senest fredag den 20. april kl. 12. Vinderne får direkte besked.

Konkurrencen er kun for personer, der bor i Folkebladets område, og der må kun fremsendes et svar per husstand.

Vi trækker lod om følgende:

1. præmie 4 x billetter til 1. plads, (værdi kr. 190 pr. billet) samt et billede med vinderen og løven Leonardo.

2.-9. præmie: to billetter til 2. plads (værdi 160 pr. billet.)

Husk at opgive navn, adresse og telefonnummer i mailen.

Hvis forestillingen må aflyses eller udskydes, for eksempel på grund af regn, gives ingen erstatning.

Cirkus Baldoni besøger Brøndby onsdag den 25. april kl. 17.00. Teltet rejses på Sognevej, bag Rådhuset.

Se mere på Cirkus Baldonis hjemmeside.