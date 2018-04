Processen hvor borgerne kan give input til, hvordan infrastrukturen i Vallensbæk Nord, skal udformes, er i fuld gang. Det første dialogmøde har været afholdt. Foto: Nicky Persson

VALLENSBÆK. Det første borgermøde om udviklingen i Nordmarken har netop fundet sted. Nu samles idéerne til næste møde

Af Heiner Lützen Ank

255 udsagn og kommentarer. Det var høsten efter dialogmødet for nylig, hvor borgerne i Vallensbæk Nord kunne komme med deres bud på, hvad god infrastruktur er. De enkelte udsagn blev afleveret på mails, post-it’s og små kort.

– På det første dialogmøde gav borgerne deres oplevelser af infrastrukturen i området ved at arbejde med spørgsmål som: Hvad er godt? Hvad kan blive bedre?. Nu har vi sammenfattet deres input i form af forslag til værdier, udfordringer og muligheder, forklarer Ulla Møller Eikard specialkonsulent og tovholder for processen med at udvikle Vallensbæk Nord.

Blandt de mange input er der både nogle, der udtrykker tilfredshed med infrastrukturen i Nordmarken og en del, der efterlyser forbedringer.

– For eksempel har nogle af borgerne et ønske om nye løsninger omkring institutionerne i Nordmarken, hvor hårde og bløde trafikanter mødes, fortæller Ulla Møller Eikard.

Den 24. april holdes det andet af i alt tre dialogmøder, hvor der skal drøftes konkrete løsninger. Til denne workshop er kommunalbestyrelsen også inviteret med.

På hjemmesiden www.vallensbaek.dk/nordmarken kan man læse mere om processen og hvordan man tilmelder sig mødet.