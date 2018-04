Mekaniske Etablissement skal blive til boliger

Der skal bygges boliger, hvor Osvald Jensens Mekaniske Etablissement idag ligger. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen har givet grønt lys til, at Osvald Jensens Mekaniske Etablissement på Kirkebjerg Parkvej bliver omdannet til boliger

Af Heiner Lützen Ank

Det går stærktmed planerne for Kirkebjerg for tiden.

Som Folkebladet kan fortælle i dagens avis, har kommunalbestyrelsen netop sendt en lokalplan i høring for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7.

Men det er ikke den eneste Kirkebjergdel, der skal bygges på. For på det seneste kommunalbestyrelsesmøde nikkede de lokale politikere også ja til, at der kan arbejdes videre med planerne om at lave boliger på Kirkebjerg Parkvej 8-10, en adresse der i dag huser den bygning, der bliver omtalt som Osvald Jensens Mekaniske Etablissement.

Men i modsætning til projektet på Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7 bliver projektet på Kirkebjerg Parkvej 8-10 ikke sendt i forudgående høring.

Projektet på Kirkebjerg Parkvej 8-10 holder sig nemlig indenfor den gældende lokalplan og flugter samtidig med de retningslinjer for udviklingen af Kirkebjerg, som lokalpolitikerne vedtog i efteråret.

Ifølge den gældende lokalplan må der kun opføres boliger på grunden. De må til gengæld opføres i op til seks etager.

Bebyggelsesprocenten må enten være på 120, hvis al parkering bliver i terræn, eller 150, hvis 50 procent af parkeringen placeres i kælder.

Politikerne godkendte projektet, da de holdt deres seneste møde den 14. marts. Ifølge mødematerialet har kommunen i december modtaget et projektforslag, der blandt omtaler 56 boliger mellem 75 og 86 m2. Et byggeri, der er planlagt til at være i fire etager.