Møllen tog 100 runder

Brøndbyvester Mølle, der her ses i hverdagsbeklædning, kører 100 runder iklædt flag, når en Brøndbyborger fylder 100 år. Det er netop sket. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. For at markere, at en Brøndbyborger fylder 100, kører Brøndbyvester Mølle 100 omgange. Det er netop sket

Af Heiner Lützen Ank