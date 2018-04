Mulighed for at låne en menneskebog

Menneskebiblioteket bliver for en enkelt dag, en del af udlånet i Vallensbæk Borger- og Kulturhus. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Menneskebiblioteket kommer til Vallensbæk Kultur- og Borgerhus og her man blive klogere på andre livsformer

Af Heiner Lützen Ank

Når menneskebiblioteket kommer til Vallensbæk Kultur- og Borgerhus lørdag den 21. april, kan man i stedet for bøger låne levende mennesker med personlige historier og erfaringer fra deres eget liv.

Menneskebøgerne stiller således frivilligt op for at dele deres historie, fordi personerne i deres dagligdag udsættes for fordomme eller diskrimination på grund af deres livsstil, religion, seksualitet eller lignende.

– Folk er nysgerrige af natur og jeg håber, at samtalerne i Menneskebiblioteket er med til, at læserne bliver mere åbne for minoriteter og ikke tænker os og dem. For jeg har bare lyst til at være mig selv, selvom jeg har en anderledes historie, fortæller den 22-årige bog med titlen Transkønnet.

Kan spørge om alt

Der findes over 50 forskellige titler på bogreolerne i Menneskebiblioteket og til arrangementet i Vallensbæk er forventningen, at der er 10-12 bøger til udlån, som for eksempel kan være en autist, en alkoholiker, en feminist, en jøde eller en hiv-smittet.

Man starter med at møde en bibliotekar, der giver information om de bøger, man har mulighed for at læse. Når man har fundet og lånt menneske-bogen, finder man et roligt hjørne på biblioteket, hvor man i 30 minutter har mulighed for spørge bogen om alt.

– Menneskebiblioteket handler om at forebygge og nedlægge fordomme, det handler om at læse for at lære, forklarer Ronni Abergel, der har stiftet organisationen.

Annette Fabricius, afdelingsleder i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, der selv har oplevet Menneskebiblioteket, glæder sig til besøget:

– Det er en fantastisk oplevelse, som jeg selv har prøvet. Det er godt at møde nogen, der har en anderledes tilgang til tilværelsen, men som samtidig er et menneske som alle andre.

Det at tale med et andet menneske, der er anderledes end én selv, kan nemlig skabe større forståelse, mener Annette Fabricius:

– Når man på denne måde kan låne et andet menneske, kan man få en viden, man ellers ikke havde og derved blive klogere.

Annette Fabricius har selv oplevet en menneskebog, der var godt begavet og havde vundet mange penge i et quizshow, men som alligevel var uden job. En menneskebog, der ligesom alle andre stiller op frivilligt, og det imponerende, mener Annette Fabricius:

– Man skal tænke på, at de gør det frivilligt, og at de jo faktisk udlever noget af dem selv. Det er meget imponerende.

FAKTA

Det er Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, der står bag arrangementet lørdag den 21. april kl. 12-16.

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig via bibliotekets hjemmeside