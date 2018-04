Nej til syv etagers bygning

De lokale politikere har takket nej til et projekt på blandt andet Kirkebjerg Parkvej 4. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har takket nej til byggeprojekt på Sdr. Ringvej og Kirkebjerg Parkvej. Bebyggelsesprocenten blev for høj for politikerne

Af Heiner Lützen Ank

Da kommunalbestyrelsen holdt møde den 14. marts, omhandlede et af punkterne et byggeprojekt på Sdr. Ringvej 29-31 og Kirkebjerg Parkvej 4.

En udvikler ønskede, at kommunalbestyrelsen gav mulighed for, at der kan etableres 588 boliger i fire til syv etagers højde med en bebyggelsesprocent på 140 i området samt at der kan etableres parkeringshuse med halvdelen af parkeringspladserne etableret i konstruktion.

Men da den høje bebyggelsesprocent og den høje andel af parkering i terræn ifølge Teknisk Forvaltning ikke stemmer overens med det, kommunalbestyrelsen har besluttet skal gælde for Kirkebjerg fremover, lød indstillingen til de lokale politikere, at de ikke skulle takke ja til projektet.

Opfordringen fra Teknisk Forvaltning var endda så kraftig, at ordet ikke var understreget i oplægget, Teknisk Forvaltning opfordrer til, at kommunalbestyrelsen ikke stemmer for forslaget. En opfordring politikerne fulgte og dermed takkede nej til projektet.

Desuden understregede Teknisk Forvaltning, at andre investorer efter dialog med kommunen har fulgt de retningslinjer, kommunalbestyrelsen har udstukket.