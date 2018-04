Niels Erik Tulstrup fylder 70

Niels Erik Tulstrup, indtil marts i år formand for Ældre Sagen i Vallensbæk, fylder 23. april 70 år. Foto: Privat

Niels Erik Tulstrup, der gennem de seneste otte år har været formand for Ældre Sagens lokalbestyrelse i Vallensbæk, fylder 70 år den 23. april

Af Bodil Henriksen

Niels Erik Tulstrup er født i Vejen, student fra Kolding Gymnasium og cand.phil. i samfundsfag fra Aarhus Universitet i 1973, hvor han havde Jens Otto Krag og H.P. Clausen som lærere.

Fra 1973 til 1976 arbejdede han som redaktionsassistent på Morgenavisen Jyllands-Posten, efterfulgt af 2½ år i Udenrigsministeriet og fra 1979 til 1986 i finansministeriet som overenskomstforhandler.

Derefter fulgte 24 år og fire måneder i KTAS/Tele Danmark/TDC med hovedvægten på HR-området, hvor han blandt andet var sekretær for koncernsamarbejdsudvalget i TDC, havde opgaver inden for pensionsområdet og var TDC’s repræsentant i europæisk HR-samarbejde i ETNO, sammenslutning af europæiske teleselskaber, herunder i EU’s sociale dialogkomite inden for telesektoren, hvor han to gange har været formand.

Niels Erik Tulstrup gik på efterløn i 2010 og har fra marts 2010 til 2018 været formand for Ældre Sagen i Vallensbæk, og har også på andre områder inden for Ældre Sagen været aktiv, blandt andet som formand for distriktsbestyrelsen i Hovedstaden i 2012 – 2018, og som medlem af landsbestyrelsen fra 2012 til 2015.

Niels Erik Tulstrup er meget optaget af samfundsforhold, og han var i Aarhus-tiden stærkt engageret i partipolitisk arbejde i Aarhus Radikale Vælgerforening.

For 10. år i træk skal han på højskole en uge i august for at høre om og drøfte politik og samfundsforhold. Endelig er han en ivrig bog- og avislæser og ser mange film.

Niels Erik Tulstrup er gift og har en datter.