Ny formand for Socialdemokratiet

BRØNDBY. Socialdemokratiet i Brøndby har netop valgt ny formand, Beate Andreassen. Hun afløser Niels-Henrik Hansen, der efter ti år takkede af

Af Heiner Lützen Ank

Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Brøndby har netop fået ny formand og valget faldt på Beate Andreassen. Hun tager over fra Niels-Henrik Hansen, der efter ti år på posten har valgt at stoppe.

Ifølge Niels-Henrik Hansen sker formandsskiftet uden dramatik og er en naturlig konsekvens af, at han nu har været formand ved tre kommunalvalg, hvoraf det sidste placerede Kent Max Magelund i borgmesterstolen og gav Socialdemokratiet et solidt flertal i kommunalbestyrelsen.