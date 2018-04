Peter Kjærsgaard Pedersen er ny kommunaldirektør i Brøndby Kommune. Han tiltræder 1. juni. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Peter Kjærsgaard Pedersen bliver ny kommunaldirektør i Brøndby Kommune

Af Heiner Lützen Ank

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde onsdag den 18. april, at Peter Kjærsgaard Pedersen fra den 1. juni skal stå i spidsen for Brøndby Kommune og de 3.500 ansatte.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune.

Den 50-årige cand.scient.pol. Peter Kjærsgaard Pedersen kommer fra en stilling som direktør og medlem af direktionen i Greve Kommune med ansvaret for sundhed og pleje, job og socialservice samt teknik og miljø.

Peter Kjærsgaard Pedersen har tidligere været kontorchef i Kommunernes Landsforening, KL, og før det, har han været ansat som kontorchef i Finansministeriet.

– Jeg er sikker på, at vi med Peter Kjærsgaard Pedersen får en kompetent og udviklingsorienteret kommunaldirektør, med stor viden om kommunale forhold og med erfaring i det tætte samspil mellem det administrative og politiske niveau. Derudover har han en solid erfaring med ledelse og drift af de store velfærdsområder samt strategi- og politikudvikling, siger Kent Max Magelund (S), borgmester, i pressemeddelelsen fra Brøndby Kommune.

Erfaring og forståelsen

I følge Kent Max Magelund har den kommende kommunaldirektør således den forståelse og erfaring der skal til for at sikre den fremtidige udvikling af Brøndby som både kommune og organisation

– Brøndby er inde i en meget spændende udvikling som både erhvervskommune og bosætningskommune, hvor Peter Kjærsgaard Pedersens erfaringer vil komme Brøndby til gode. Jeg ser frem til at arbejde sammen med ham og jeg er sikker på, at han på bedste vis vil forme fremtidens Brøndby i samarbejde med kommunalbestyrelsen, medarbejdere og borgere

Nu gælder det Brøndby

I pressemeddelelsen fra Brøndby Kommune understreger Peter Kjærsgaard Pedersen , at han ser frem til sit nye job, hvor han vil bruge den første tid på at lære organisationen og kommunen at kende:

– Jeg glæder mig selvfølgelig meget til at møde alle medarbejdere i Brøndby Kommune og til at skabe resultater i fællesskab med organisationen.

Samtidig understreger Peter Kjærsgaard Pedersen, at han ser mange spændende perspektiver for Brøndby Kommune:

– Jeg synes, Brøndby er en kommune med spændende udviklingsmuligheder, som jeg ser store perspektiver for. Ledelsesmæssigt er jeg optaget af at finde løsninger, som både giver politisk værdi og kan omsættes i dagligdagen. Derudover er jeg optaget af, hvordan man styrker borgerinddragelsen og hvordan man skaber en kommunal organisation, som er god til at arbejde på tværs.

Den nye kommunaldirektør tiltræder jobbet i Brøndby Kommune den 1. juni 2018.