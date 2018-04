Nyt center vil sætte fokus på livsstil

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Et nyt livsstilcenter er på vej i Brøndbyøster, i den tidligere Dansk Bank-bygning

Af Heiner Lützen Ank

Et nyt livsstils­center for krop og sjæl er netop nu ved at blive etableret i Danske Banks tidligere bygning på Brøndbyøster Boulevard 7.

Det nye livsstilscenter for krop og sjæl med 12 behandlerrum og træningsrum ejes af Hellebeth Hansen, som i 23 år har drevet et mindre center i Vanløse.

Men nu sadler Hellebeth Hansen om til et bedre og større sted med større muligheder for i fællesskab at udnytte synergieffekten ved at have mange forskellige behandlere, terapeuter og trænere under samme tag.

I det nye center vil der være mulighed for at få forskellige former for behandlinger og deltage i forkskellige former for træning, ligesom der vil foregå en række oplysende foredrag om for eksempel helbred og livsstil.

Det forventes, at livsstilcenteret åbner i løbet af april.