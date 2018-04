Påskemarked med påskelam

Der var små nyfødte lam, da Middelalderlandsbyen holdt påskemarked. Foto: Steen Larsen

BRØNDBY. Da Middelalderlandsbyen holdt påskemarked var der masser aktiviteter og et nyfødt lam

Af Heiner Lützen Ank

Da Middelalderlandsbyen den 24. marts inviterede til påskemarked, mødte 300-400 gæster op.

Der blev blandt andet lavet sokke-kaniner, trallet med æg og bagt brød over bål.

Som noget nyt var der find-to-learn løb via smartphones og poster, hvor man kunne få testet sin viden om middelalderen.

Som et supplement valgte et af fårene at læmme og flere fik oplevelsen af at se et nyt lille lam komme til verden.

Næste marked er forårsmarkedet d. 5. maj.