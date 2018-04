Ping-pong i Diabetesforeningen

VALLENSBÆK. Diabetesforeningens lokalforening i Vallensbæk inviterer til dialogmøde mellem Britta og Svenning Ravn og tilhørerne på Korsagergård, onsdag den 11. april kl. 19.00. Britta Ravn, den raske pårørende, og Svenning Ravn, der har været nede og vende fysisk og delvis psykisk p.g.a. livsstilssygdommen diabetes, spiller ping-pong med hinanden og prøver at sætte ord på et alvorligt […]

Af Heiner Lützen Ank

