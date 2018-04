Præcisering: Osvald Jensens Mekaniske Etablissement

Bygningen på Kirkebjerg Parkvej 10, der bliver omtalt som Osvald Jensens Mekaniske Etablissement, kan rives ned. Firmaet af samme navn, der holder til på Kirkebjerg Parkvej 47, skal dog hverken lukke eller flytte. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I sidste uge skrev vi, at bygningen på Kirkebjerg Parkvej 10, der bliver omtalt som Osvald Jensens Mekaniske Etablissement, kan rives ned. Det er dog ikke ensbetydende med, at firmaet af samme navn skal lukke

Af Heiner Lützen Ank

Som sidste uges udgave af Folkebladet viste, sker der mange ting på Kirkebjerg. Samtidig.

Derfor skal man holde tungen lige i munden, når man ønsker at beskrive udviklingen.

Alligevel lykkedes det os at skabe lidt uklarhed.

For ganske vist bliver bygningen på Kirkebjerg Parkvej 10 omtalt som Osvald Jensens Mekaniske Etablissement, der i sin tid fik opført bygningerne på Kirkebjerg Parkvej 10.

Men det viser sig nu, at firmaet af samme navn aldrig har holdt til i bygningen.

Derfor er Kommunalbestyrelsens tilladelse til, at bygningen kaldet Osvald Jensens Mekaniske Etablissement kan rives ned i forbindelse med nybyggeri på grunden, ikke ensbetydende med, at firmaet af samme navn lukker.

Det gør det nemlig ikke. Firmaet Osvald Jensen, der holder til på adressen Kirkebjerg Parkvej 47, skal hverken lukke eller flytte fra adressen Kirkebjerg Parkvej 47.