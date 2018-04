Priser til elever fra produktionshøjskolen

Rosa Hansen, elev på Produktionshøjskolen i Brøndby, vandt en pris ved Zoom Festivalen for en serie fotos, hvor dette indgår. Foto: Rosa Hansen

BRØNDBY. Der har netop været gallashow for elever fra produktionsskoler fra hele landet. Eleverne fra Brøndby vandt flere priser på hjemmebanen

Af Heiner Lützen Ank

Zoom Festivalen er en landsdækkende konkurrence for elever på landets produktionsskoler med værksteder inden for film, TV og fotografi.

Festivalen arrangeres af de deltagende skoler i fællesskab, og over 100 elever fra seks skoler var med, da festivalen fandt sted i Kulturhuset Kilden den 12. april.

Kent Max Magelund (S), borgmester, bød velkommen og understregede i sin tale, at Produktionshøjskolen i Brøndby, og produktionsskoler i almindelighed, spiller en vigtig rolle for lokalsamfundet:

– Fra august 2019 samles en række uddannelser og tiltag for unge under en hat, nemlig Den forberedende Grunduddannelse, og jeg er helt klar over vigtigheden af, at medtage de positive erfaringer fra de kreative værksteder på produktionsskolerne i den nye uddannelse. Produktionshøjskolen i Brøndby har et virkelig godt ry blandt de forskellige kommuner, vi skal arbejde sammen med fremover omkring FGUen. Jeg er stolt over både at have kendt Kim Helsted (leder af skolen, red.) og set Produktionshøjskolens fremragende indsats og arbejde gennem mange år.

Gode fotopræstationer

Herefter gik det slag i slag med uddelingen af priser til de spændte elever, og hjemmebaneeleverne fra Produktionhøjskolen i Brøndby tog godt for sig af priserne. Det blev således til fem priser og yderligere fire nomineringer.

Rosa Hansen fra fotolinjen vandt prisen for bedste redigering. Ifølge begrundelsen skyldtes det blandt andet:

– Redigeringen er gennemført på alle måder. Farverne understøtter elementerne og effekter er brugt med omhu. Det skaber værdi og gør hvert enkelt billede og hele serien stærk og gennemført. Detaljer som de bare overkroppe, lyssætningen og ens beskæring, gør det ganske enkelt til et godt håndværk.

Mikela Schmidt fra fotolinjen var desuden nomineret for bedste idé.

To stærke film

Filmeleverne bag filmen Unplugged vandt priserne for bedste film samt bedste fotografering og lyddesign.

Filmen, som også var nomineret til priserne for bedste klip og bedste fortælling, handler om en familie bestående af far, mor og søn, der lever i deres egen verden. Men pludselig indser en af dem, hvordan det normale liv er.

I begrundelsen for, at filmen skulle vinde prisen for bedste film, hed det blandt andet:

– Unplugged er en helstøbt film. Vi fornemmer en stærk og samlet vision for filmen, der giver et originalt blik på sin samtid. Filmen har et højt teknisk niveau, et højt abstraktionsniveau og samtidigt noget på hjerte.

Eleverne bag Unplugged er

Mikkel Vestergaard, Charlie Kasmir-Nielsen, Caroline Georgotas, Frederick Hundborg, Rie Green Nielsen og Artan Elmazi. De går alle på Film- og TV-linjen

Desuden vandt filmeleverne bag filmen Morgen en Zoom-pris for god brug af detaljer i beskrivelsen af karakterernes personlighed.

Et valg dommerne begrundede således:

-I filmen Morgen følger vi to unge mænd i deres morgenrutiner. Den ene frisk og energisk, den anden doven og har svært ved at komme ud af sengen. Vi ser den dovne rejse sig fra sengen, og i mangel på energi til at bukke sig ned og samle sin sok op, kan han lige akkurat strække benet ud, og nå den med tæerne.

Her er et godt eksempel på hvordan man med den lille detalje, kan skabe et særligt indblik i en karakters personlighed og State of Mind.