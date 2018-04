Proces for borgmestermaleri vedtaget

Kommunalbestyrelsen har vedtaget retningslinjer for fremtidige borgmestermalerier. Dermed kan nuværende borgmester Kent Max Magelund (S) også komme op og hænge. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Når Brøndby får en borgmester skal der males et portræt af vedkommende. Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget, hvordan den proces skal forløbe

Af Heiner Lützen Ank

Bagerst i kommunalbestyrelsens mødelokale på rådhuset i Brøndby hænger en række portrætter.

Det er malerier af de fire herrer, Jens Chr. Jensen, Frederik Christensen, Kjeld Rasmussen og Ib Terp, der hidtil har været borgmester i Brøndby.

Den nuværende borgmester, Kent Max Magelund (S), skal naturligvis op og hænge ved siden af de tidligere borgmestre. Ligesom der skal være plads til kommende borgmestre.

Men hidtil har der ikke eksisteret egentlig retningslinjer for, hvordan borgmestermaleriprocessen skal forløbe.

Derfor var sagen et punkt på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, den 14. marts. Her blev det besluttet, at når Brøndby fremover får en ny borgmester, så skal der males et portrætmaleri af den nye borgmester inden for det første halvår i den nye valgperiode. Ligeledes blev det vedtaget, at portrættet skal hænges op i kommunalbestyrelsens mødelokale og at der, når en aftale med en maler er indgået, skal bevilliges penge til arbejdet.