Ros til DF i Glostrup

Af Af Eddy Madsen og Morten Bybjerg Nygaard Bovneager 77 Glostrup

Alternativet arbejder blandt andet for at udbrede og styrke demokratiet gennem inddragelse af borgerne. Senest er Alternativets forslag om at kunne stille forslag til Folketinget blevet vedtaget og indført.

Alternativet i Glostrup fremlagde ved kommunalvalget 2017 sin mærkesag om at få fremsat borgerdrevne forslag til kommunalbestyrelsen.

Det er derfor glædeligt at se, at DF har taget en af Alternativets mærkesager og fremsat den som et beslutningsforslag i kommunalbestyrelsen til det ordinære KB-møde afholdt den 14. marts 2018. Dette skal DF have stor ros for.

Muligheden for at stille borgerdrevne forslag til kommunalbestyrelsen, vil sikre et mere inkluderende demokrati i vores kommune og styrke interessen for at deltage i det politiske arbejde. Begge dele er vigtige elementer for at sikre et stærkt lokalt demokrati og måske på sigt vil højne stemmeprocenten ved kommunalvalg i Glostrup.

Derfor glæder det os meget i Alternativet Glostrup, at vores politik tages op på rådhuset, selvom vi ikke har en plads i kommunalbestyrelsen. I andre kommuner har SF eller Enhedslisten løftet forslag ind i kommunen, så det er opløftende at se DF gøre det i Glostrup.

Alternativet ser frem til, at andre partier i kommunalbestyrelsen tager andre mærkesager, som f.eks. forbedringer for klima og miljø, med på dagsordnen i fremtiden.