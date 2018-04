Sælg ikke naturen i Glostrup til fordel for ligegyldighed

Af Søren Enemark og Lars Høimark, kommunalbestyrelsesmedlemmer Glostrup (A)

Vi kan blive meget harm, når vi ser, hvad folk smider i naturen rundt omkring i Glostrup. Det flyder med affald, og mange gange ligger det lige ved siden af affaldskurve og stativer.

Nedbrydningstiden er den tid, det tager for en ting at forsvinde i naturen. Nogle ting forsvinder hurtigt, andre kan ligge i mange hundrede år.

Organisk materiale, ting, som oftest er naturligt forekommende, bliver nedbrudt på få uger. Det kan for eksempel være æbleskrog, hundeefterladenskaber, døde dyr m.m.

Uorganisk materiale, ting som oftest ikke er naturligt forekommende, ligger derimod i mange hundrede år. Det kan for eksempel være plastik, glas og metalstykker.

Nedbrydningstiden for cigaretskod og tyggegummi er 1 – 5 år, kapsler op til 100 år, plastikflasker og aluminiumsdåser op til 500 år og flasker og glas op til 1.000.000 år.

Vi glædes over projekter, hvor aktivister går/løber rundt i bybilledet og samler affald ind.

Den 22. april 2018 er der national indsamlingsdag.

I Glostrup er der en gruppe af aktivister, der har arrangeret et tiltag denne dag.

Men vi burde aldrig komme så langt, at affaldet smides i naturen og overlades til nedbrydning eller til andre at rydde op efter sig.

Affaldet er en ressource i sig selv, fordi det kan genanvendes. Affald, der bare smides i naturen, er således spild, idet det kan genanvendes, og så koster det ressourcer at rydde op enten af kommunen eller frivillige aktivister.

Det er ulovligt at henkaste affald i naturen, men det er sjældent, at det får konsekvenser.

Vi skal i Glostrup gøre en indsats for at vænne folk til at håndtere deres affald tæt på kilden, så genanvendelighed og bæredygtighed er en naturligt fremfor ligegyldighed og manglende ansvar for vores børns fremtid.