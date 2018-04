Semifinalen punkterede drømmen

Holdets anfører Joseph Mwamba (i midten) ærgrede sig over, at Brøndby Strand Skole ikke scorede på holdets chancer. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Onsdag tabte drengene fra Brøndby Strand Skole semifinalen i Skolefodboldturneringen. Bagefter var der tårer, men også taknemmelighed og stolthed

Af Heiner Lützen Ank

Lad det være sagt med det samme: Onsdag brast drømmen for drengene fra Brøndby Strand Skole.

De tabte nemlig på hjemmebane semifinalen i årets skolefodboldturnering med 0-1 til Hedegårdsskolen fra Ballerup.

Dermed blev der desværre ikke noget med en tur til Odense i denne uge for at spille finale.

Kampens eneste scoring faldt på straffe efter ti minutter. Her blev en af spillerne fra Ballerup væltet, hvilket dommeren takserede til straffe. Et straffespark som altså blev omsat til mål.

At drengene fra Brøndby Strand Skole havde bolden i det meste af kampen nyttede ikke noget. For det spillemæssige overtag blev ikke omsat i mål.

En situation holdets anfører Joseph Mwamba lige efter kampen sammenfattede med de enkle ord:

– Vi kunne ikke score på de chancer, vi fik. De får et straffe, som de scorer på, men resten af kampen har vi alt spillet og alle chancerne. Det er forfærdeligt.

Scorede ikke

Et døgn senere, da Folkebladet taler med holdets træner, Firat Olgun, er skuffelsen stadig stor:

– Drengene og jeg har det forfærdeligt. Det var en ufortjent sejr. De spillede med 11 mand i forsvaret, og det straffe de fik, var ufortjent.

Desuden blev drengene fra Brøndby Strand også snydt i flere situationer, mener Firat Olgun:

– Vi lavede faktisk et mål. Men det blev fejlagtigt annulleret for offside. Desuden blev vi snydt for to straffespark. Naturligvis er dommerne også kun mennesker. Men det er uheldigt, når det bliver udslagsgivende for kampen.

Derfor gør nederlaget ondt. Også dagen derpå:

– Vi var virkelig kede af det lige bagefter og er det stadig. Vi har netop set kampen på film, og der er ingen tvivl om, at vi var det bedste hold.

Viser flaget for byen

Kampen blev spillet på bane 2. Den bane hvor blandt andet Brøndby IFs kvinder spiller deres hjemmekampe. Onsdag var der fyldt godt op rundt om banen, og selvom det ikke fjerner smerten ved nederlaget, så er Firat Olgun stadig glad for, at så mange var mødt op for at heppe:

– Det var skønt, at så mange mødte op og bakkede op. Der er ingen tvivl om, at drengene har vist, at de ikke kun repræsenterer dem selv og holdet, men også hele byen.

Noget Firat Olgun også har brugt mange kræfter på at fortælle drengene efter kampen:

– Der var nogle af spillerne, der mente, de var til grin. Men jeg har fortalt dem, at det overhovedet ikke er sådan. De har i stedet vist eksemplarisk værdi for dem selv, skolen og hele området.