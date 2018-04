Sølv ved DM i sjipning

Ida, Jasmina og Mathilde A vandt en sølvmedalje for sjippere under 11 år. Foto: IF32

SPORT. Lørdag i forrige uge bød på masser af sjipning på højt niveau og nye personlige rekorder, da IF32 Glostrup deltog ved Danmarksmesterskaberne for hold i begynderrækkerne

Af Jesper Ernst Henriksen

I rækken under 11 år leverede Liva, Maia og Mathilde J flotte præstationer og fik en fin 6. plads.

Lea, Mathilde Ly og Nanna leverede en fejlfri obligatorisk serie hvilket var med til at give dem en flot 4. plads.

Ida, Jasmina og Mathilde A lagde ud med at være konkurrencens hurtigste i hastigheds disciplinen sr speed og med deres svære freestyles serier, fik de en flot og velfortjent sølvmedalje om halsen.

I rækken for de 12-14-årige stillede IF32 med holdet bestående af Andrea, Caroline, Mona og Sara som sluttede konkurrencen af med en meget flot og næsten fejlfri 3 double som blev bedømt til rækkens 6. bedste. I alt fik de en flot 12. plads.

Iris, Mathilde Li, Mie og Rebecca hoppede sig til en flot 3. plads i hastighedsdisciplinen DD Speed og med flotte resultater i de øvrige discipliner, fik de en meget flot og velfortjent 6. plads i et stærkt felt med 21 hold.