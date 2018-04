Syv nye gradueringer i Glostrup Taekwondo

Syv kæmpere fra Glostrup Taekwondo blev gradueret i Hamborg. Foto: Privat

SPORT. Syv medlemmer af Glostrup Taekwondo har været i Hamborg og er blevet gradueret

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Taekwondo har haft et helt hold oppe til Dangraduering hos stor­mester Shin Boo Young i Hamborg.

– Vi havde for første gang nogen sinde, et meget stort hold af fire teenagere oppe til en Dangraduering, det er vi stolte af. Og herfra skal lyde et kæmpe tillykke fra os alle. Alle lavede en perfekt graduering og alle viste grundteknik, kamp og gennembrydning, som de grundigt havde trænet i flere år op til, fortæller Michael Ravnholt, formand for Glostrup Taekwondo.

Følgende har været oppe og har bestået:

1. Dan: Nicoline Markmann, Mike Olsen, Mia Nørgaard og Viktor Sørensen. 3. Dan: Mireme Rentanen, 4. Dan: Peter Aalborg og 6. Dan Michael Ravnholt.