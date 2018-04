Tid og sted

HELE OMRÅDET. Forskellige arrangementer

Af Jesper Ernst Henriksen

Affaldsindsamling

GLOSTRUP. Søndag den 22. april inviterer Danmarks Naturfredningsforening på den årlige affaldsindsamling i hele landet. I Glostrup er der aktiviteter i og omkring Ejby Mose. Affaldsindsamlingen varer et par timer. Indsamlingen begynder kl. 11.00 ved Min Købmand på Ejby Mosevej 7. Tilmelding er ikke nødvendig, men medbring gerne et par arbejdshandsker og evt. affaldstang.

Torsdag den 19. april er der øjendag på Rigshospitalet Glostrup. Fra klokken 15 kan man få scannet sit øje og få en vurdering af risikoen for sygdomme. I år vil hospitalet særligt have fokus på AMD (aldersrelateret macula degeneration) også kaldet Øjenforkalkning. Indenfor dette felt er Rigshospitalet Glostrup nemlig ved at starte et stort forskningsprojekt, der skal dække hele Europa. De leder derfor efter frivillige forsøgspersoner. Projektet skal kortlægge, hvordan sygdommen udvikler sig, og hvilke undergrupper der findes af sygdommen.AMD er delvist arveligt, men også livsstilsbestemt, så hvis det har været i familien, kan det være en særligt god idé at møde op og blive tjekket. Det er selvfølgelig gratis.En af årets faste forårsbebudere og store arrangementer i Glostrup er IF32 Glostrup Gymnastikforenings opvisning, der afslutter gymnastiksæsonen. I år bliver opvisningen afholdt søndag den 22. april i Glostrup Hallen, Stadionvej 80. Der er gratis adgang hele dagen. Indmarch kl. 11:00 og forventet udmarch/afslutning kl. 16:00.Glostrups Borgmester John Engelhardt kommer og åbner opvisningen. 14 hold og cirka 310 gymnaster i alderen fra to år og opefter kommer på gulvet.