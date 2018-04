Tid til at drage ad kunstnernes rute

Den 14. og 15. april inviterer en række kunstnere i Vallensbæk indenfor for at vise deres arbejde frem. Foto: Pressefoto

VALLENSBÆK. Så er det igen blevet tid til den årlige Kunstnerrute i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

Så er det igenblevet tid til, at Vallensbæk kunstnerrute holder åbent hus, og byder alle inden for.

Det er i år syvende gang, og der er igen i år mange spændende ting at se på, og mange muligheder for, at få en god snak med de forskellige kunstnere om, hvad, hvordan og hvilke tanker, der ligger bag deres forskellige arbejder og udtryksformer.

Hovedvægten ligger i malerierne og keramikken, men i lighed med sidste år er der også arbejdet med det fotografiske udtryk.

De deltagende kunstnere er Grete Ryberg Høgh, Kirsten Hørsman, Tove Balling, Annette Grage, Alice Dønns, Ulla Heymann, Alis Nørfjant, Niels-Jørgen Hansen, Hanne Karoline Pedersen, Romeo Valentino, Jytte Gregersen, Gisela Gylling og Johnny Le Fevre.

FAKTA

Arrangementet finder sted lørdag og søndag den 14. og 15. april kl. 11.00 – 16.00.

Se mere på www.vallensbækkunstnerrute.dk