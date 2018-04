Tid til at gøre forårsrent

Carsten og Janus tager i første omgang fat i alle kommunens skilte, der bliver vasket og rettet og eventuelt udskiftet under årets forårsrengøring. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby vil i den kommende tid helt bogstaveligt få en ordentlig overhaling. Det er blevet tid til årets forårsrengøring

Af Heiner Lützen Ank

Traditionen tro er der ekstra mange ’orange’ mænd rundt om på Brøndbys gader og stræder de næste uger. For selvom foråret lader vente på sig rent temperaturmæssigt, så er blevet tid til den årlige forårsrengøring i Brøndby.

Her bliver byen gjort pæn og ren og alle medarbejdere fra kommunes Materielgård er på gaden. For selvom renholdelsesstandarden generelt er høj, så er der behov for at komme ordentlig i bund, når foråret kommer til Brøndby.

Forårsrengøringen begynder den 3. april i Brøndbyøster og Brøndby Strand. I Brøndbyvester begynder arbejdet mandag den 9. april.

Materielgårdens medarbejdere sørger for at feje på alle offentlige veje, stier og fortove. De sørger for at busstoppesteder og bænke bliver rengjort, at der bliver fejet ved vejbump, i vejkryds og tunneller ligesom de vasker graffiti af skilte, standere, tunneller og kommunale bygninger. Andre igen sørger for at kommunens bede og buske blive renset for affald og større grene.

– Når forårssolen inden alt for længe kigger frem, plejer Brøndby-borgerne også at skynde sig ud og tage byen til sig. Og det er altså rarere at komme ud og nyde udelivet, når byrummet fremstå rent og indbydende. Så mens vi tager os af de offentlige veje og områder, håber jeg, at andre hjælper til på deres egen grund. Man kan for eksempel beskære hække og buske, som vokser ud over fortovet og sørge for at klippe vejbelysning, skilte, brandhaner og postkasser fri for planter. På den måde kan alle færdes uden problemer, siger Frank Olsen, driftschef i Teknisk Forvaltning.