Cellokoncerter og cykeltur

GLOSTRUP. På søndag den 15. april spiller Ida Riegels koncert i Glostrup Kirke. Ida Riegels er netop nu ved at planlægge en koncerttur langs Rhinen.

Det usædvanlige ved turen er, at Ida Riegels ikke har kørekort og bil, så hun tager turen fra Rhinens udspring i de Schweiziske alper til udmundingen i Holland på cykel. Undervejs spiller hun 30 koncerter med Bach og med egne kompositioner.

Til koncerten i Glostrup vil hun spille det samme musik og fortælle om forberedelserne til turen. Der er gratis adgang.

Foredrag om ældres kost

VALLENSBÆK. Ældrerådet i Vallensbæk og Vallensbæk Kommune inviterer til borgermøde om ældres kost.

På borgermødet vil kommunens diætist, Christina Viola Christiansen, give gode råd om mad, når man er over 65 år.

Desuden til diætisten Carina Lütken fra Arla komme med to oplæg som en del af to workshops.

Borgermødet finder sted mandag den 16. april kl. 16.30 til 18.30 i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, mødelokale Havet.