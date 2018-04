Udvalgsformand: De ”bløde værdier” er også vigtige

GLOSTRUP. Piet Papageorge (V) har siden nytår været formand for Børne- og Skoleudvalget. Han ser visionen som de bløde værdier, der skal til, for at nå de hårde mål

Af Jesper Ernst Henriksen

Piet Papageorge har flere gange fået præsenteret visionen for Glostrup Skole, og han var også med, da den blev præsenteret for forældrene.

– Jeg synes den er en rigtig god vision. Det, jeg synes har været det bedste, har været hele processen med 350 mennesker på Kopenhagen Fur, langt grundigere arbejde af alle medarbejdere, skolebestyrelsen og ledelsen. Det arbejde er i min optik langt vigtigere, end det produkt, der kommer ud. Yassar Cakmak viser sig som den helt rigtige leder af Glostrup Skole. Som politiker bliver man tryg ved, at han har en medarbejdergruppe, der står bag ham om at nå frem til en vision. Det ligger godt i tråd med det arbejde, vi laver politisk, siger han.

Fra politisk hold er der også nogle målsætninger for Glostrup Skole. Det er mere hårde målsætninger om hvordan det går til prøverne og så videre. Piet Papageorge mener, at visionen er den rigtige vej til at opnå de mål.

– De kommunale mål er en direkte udspringer af de nationale mål. Den her vision går ind og meget malerisk tegner, hvordan vi når de hårde facts. Jeg kan godt lide tal og data. Men hvis man skal nå de her mål, så ligger der meget arbejde bagved af de ”blødere værdier”. Det er trivsel, medarbejdertilfredshed, samarbejdet mellem forældre og skolen, det er den politiske opbakning til skolen. Hvis vi når visionen, så når vi også målene, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, siger han.