Uenighed på Christiansborg koster Vallensbæk 10 mio. kr.

Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk

Folketingets partier kan ikke blive enige om en reform af den udligningsordning, der udjævner de økonomiske forskelle mellem kommunerne.

Det kunne man tro var gode nyheder for Vallensbæk, der i forslagene til ny udligningsordning skulle aflevere yderligere 7-13 mio. kr. til provinskommunerne.

Men så vælger regeringen alligevel at foretage en temmelig stor ændring, eller rette en fejl, som de kalder det. Nemlig at ændre måden, udlændinges uddannelsesniveau opgøres på. Dermed flyttes ved et trylleslag over 700 mio. kr. fra hovedstaden til provinsen, heraf kommer Vallensbæk til at bøde med omkring 10 mio. kr.

Ændringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af indvandreres selv-oplevede uddannelsesniveau. Der er en kæmpe fejlkilde her, ikke bare fordi spørgeskemaet har en meget lav svarprocent (37 procent). Men også fordi uddannelser kan have forskellige betegnelser i forskellige lande, og måske kan en uddannelse fra et andet land ikke umiddelbart bruges i Danmark.

Alligevel bruges denne meget usikre statistik nu til at flytte 10 mio. kr. fra Vallensbæk mod provinsen, et beløb, Vallensbæk enten skal finde ved besparelser eller ved en skattestigning på 0,3-0,4 procentpoint.

Jeg vil appellere til, at Folketinget husker det her, når de en gang laver den rigtige udligningsreform, så Vallensbæk ikke bliver ramt dobbelt.